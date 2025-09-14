¿Por qué Youstin Salas de Sporting estuvo ausente ante Herediano? Este es el motivo

Youstin Salas deja Sporting para incorporarse al Brisbane de Australia. Prensa SFC. (Sporting/Sporting)

El mediocampista Youstin Salas no estuvo en el juego entre Herediano y Sporting, que cerró con empate 0-0, por una importante razón.

El exjugador del Saprissa tiene todo listo para hacer maletas y sumar una nueva experiencia como legionario, según informó el periodista Kevin Jiménez este sábado.

“El mediocampista se unirá a Brisbane. Esperan viajar la semana que viene. Hoy (sábado) ya no está en lista por eso”, destacó.

Jiménez agregó que Salas llegará al club de Oceanía por un año, a modo de préstamo.