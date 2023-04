Portero de Saprissa Kevin Chamorro duró tres meses sin ver redes sociales, ¿sabe por qué razón?

El guardameta titular del Deportivo Saprissa, Kevin Chamorro, de gran campaña, confesó este domingo que hubo un periodo en que no revisaba redes sociales.

El portero morado pasa un buen momento con el Monstruo, alabó la sana competencia que existe en la portería y dijo que habla con un sicólogo, pero que eso no quiere decir que esté ‘loco’.

“A mí todo el proceso me ha costado, nadie me ha regalado nada, cuando empecé todos me tiraban al suelo, hasta la afición, no confiaban en mí, me metí en la presencia de Dios, con mi familia, estuve tres meses sin revisar redes sociales porque me estaban matando”, expresó el joven.

Kevin Chamorro cumple una gran temporada en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“Siempre confié en mis cualidades y le he dicho a Dios que si es para bien que la bendición llegue, pero que si no es para bien, que no me dé nada y ahora está mi hijo, que es el motor de mi vida y quiero que esté orgulloso de su papá”, dijo.

Chamorro contó el detalle de que conversa con un sicólogo para salir adelante, sea en momentos de crisis o en buenos momentos.

“Trabajo con un sicólogo desde que estoy en San Carlos, no es que lo busco por estar loco, es que a veces es necesario. A veces uno piensa que hace las cosas bien, pero ellos tienen otro razonamiento y me ha ayudado mucho. Siempre he confiado en mí y he trabajado con todo y ahora la afición me respalda”, añadió el portero.

Además, dice que quiere hacer historia en el equipo de Tibás y por eso desea tanto ser bicampeón, algo que no sucede desde el 2014 (lo hizo la “S”).

“Quiero hacer historia, quiero el bi, todos tenemos ese pensamiento, es la gran oportunidad, clasificar ya a la gran final y llegar de la mejor manera”, comentó.

Añadió que en el club existe una gran competencia en el arco, que no solo es con Esteban Alvarado sino que son cinco o seis porteros que luchan con todo, incluido Aarón Cruz.

Esteban Alvarado no ha podido lucirse con Saprissa por el buen momento de Chamorro.

“Nos ayudamos, cuando yo estaba en banca me tocó apoyar a Aarón y le decía a Dios que le pusiera ángeles en cada poste y a que tomara las mejores decisiones, por eso, Dios me ha bendecido, porque nunca le he deseado el mal a nadie, siempre he tenido buena vibra para todos mis compañeros”, contó.

Por eso cuando Warren Madrigal lo salvó de una anotación del Herediano al despejar con la cabeza una pelota que iba para adentro, Chamorro dijo que es parte del buen trabajo que hace el grupo.

“Siempre he dicho, el primer defensor es el delantero, estamos unidos y se están dando los resultados”.