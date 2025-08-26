Deportes

Portero Miguel Ajú celebra un premio que recibe a pocas semanas de llegar a Sarchí

El exportero de Alajuelense llegó a la Liga de Ascenso para el Apertura 2025 y fue reconocido por su trabajo

Por Yenci Aguilar Arroyo
A Miguel Ajú le dieron un reconocimiento a pocas semanas de llegar al Sarchí de la Liga de Ascenso. Cortesía.
A Miguel Ajú le dieron un reconocimiento a pocas semanas de llegar a Sarchí, equipo de la Liga de Ascenso. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

El portero Miguel Ajú, quien en la actualidad defiende los colores de la Asociación Deportiva Sarchí, se convirtió en el capitán del equipo de Occidente, a pocas semanas de haber llegado al club.

El arquero de 25 años llegó al equipo alajuelense para el torneo de Apertura de la Liga de Ascenso y ya le dieron la prestigiosa cinta, que lo hace sentirse orgulloso y consciente de la responsabilidad que le asignaron.

Ajú estuvo el torneo pasado en Santos, pero debido a la situación del equipo decidió cambiar de aires y recibió una oportunidad en el cuadro que dirige Junior Díaz.

“Estoy muy contento, no caben las palabras, siento que se premia el trabajo que vengo realizando y voy a tomar este reconocimiento con mucha responsabilidad y compromiso.

“Eso me hace seguir trabajando, luchando, trabajar ese liderazgo y saber que eso me ayudará a futuro y que pueda seguir creciendo como persona”, aseguró.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

