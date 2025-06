Portero tico en el extranjero hace una fuerte denuncia tras ser sacado del equipo donde jugaba

El portero tico Dylan Carvajal se quedó con las ganas de enfrentar al Saprissa en la Copa Centroamericana. Cortesía. (Cortesía Dylan Carvajal/Fotografía)

El portero costarricense Dylan Carvajal está agüevado, porque se quedó con las ganas de enfrentar al Saprissa en la Copa Centroamericana.

El arquero de 21 años llegó al Verdes FC de Belice en enero pasado y este miércoles dio a conocer que no seguirá en el equipo para la siguiente temporada, lo que lo deja sin posibilidades de jugar el torneo regional.

El muchacho, quien defendió los colores de Saprissa y Alajuelense se desahogó en sus redes sociales porque siente que a pesar de su esfuerzo, no se le valoró por ser de otro país y se le dio prioridad a los locales.

“Es difícil decir esto, pero estoy muy dolido por el trato que se me dio al no poder negociar mi renovación con Verdes FC, jugué 4 partidos en los que me fue muy bien, en donde fui campeón y saqué una gran ventaja sobre muchos jugadores de este país, en donde se favorecen a personas nacionales no se puede hacer lo que amas.

“Sacrificio, amor y empatía fue lo que di sobre esta institución para que sólo me digan Necesitamos a alguien con experiencia para Concacaf y cuándo es que se les va a dar oportunidad a los jóvenes, cuándo será el día en que este fútbol cambie.

“No pude hacer nada para luchar contra Saprissa, Cartago y Motagua. ¡Era mi oportunidad!, ¡Era mi oportunidad! Seguiré adelante y más fuerte, nadie me va a decir que no puedo. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes".