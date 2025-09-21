Preciosa Vespa se roba las miradas y es la chineada de una familia herediana

Yeremy Marín Hernández es dueño de una Vespa Sprint Veloce de 1979 con sidecar (Cortesía Yeremy Marín Hernández/Cortesía Yeremy Marín Hernández)

La Vespa es un tipo de moto muy común en Tiquicia, la preferida por muchos, ya que es muy fácil de manejar por ser pequeñita.

Sin embargo, Yeremy Marín Hernández, un empresario herediano, se la jugó para hacer de una preciosa Vespa un vehículo familiar en el que puede viajar junto a dos de sus hijos con toda comodidad.

Este fiebrazo de las motos adaptó una Vespa Sprint Veloce de 1979, la cual cuenta con “sidecar”, es decir, un agregado que se conecta a la moto y en el que puede viajar otra persona sin problema.

Hace unas semanas les habíamos contado sobre la pasión que tiene Marín por este tipo de motos y en su colección cuenta con esta joyita, la cual se dio cuenta de que era el modelo ideal para él desde que la vio por primera vez.

“Buscando en el Marketplace de Facebook encontré esta Vespa verde que tenía este sidecar, contacté al dueño y le conté que me interesaba mucho, porque a mis hijas les gusta andar conmigo en la Vespa y al tener la posibilidad de un sidecar me resuelve llevarlas a las dos, o a mi hijo mayor o a mi esposa, ya que me da más posibilidades que solo llevar a uno conmigo.

“Al final hicimos negocio y me pude llevar la Vespa para mi casa, lo cual fue una gran felicidad con mis hijos y esposa, por tener un vehículo en el que podíamos ir tres. Esta Vespa es de mis favoritas por lo particular, por lo original y llamativa que es. Por eso la tengo dentro de mi colección de vespas y esta creo que nunca la voy a vender, la moto la aprovecho para exhibiciones o cuando nos invitan a eventos, salir de paseo, porque es un modelo clásico muy llamativo”, contó.

Una curiosidad es que, años atrás, Marín se dedicó a distribuir y vender vespas desde la casa matriz en Italia y durante el tiempo que lo hizo, la moto que hoy tiene, fue una de las que trajo al país, pero su dueño original la personalizó a su gusto y la dejó tan bonita que cuando él la adquirió no le quiso cambiar nada.

“Esta Vespa la conseguí este año, a pesar de que ella es del año 79, está restaurada al cien por ciento, es un vehículo que todo el que nos visita en la casa, amigos o familiares, tienen que ver con ella, por lo particular del sidecar en este estilo de motos, ya que son raras de ver en la calle”.

El estilo de la moto es muy elegante, la manera que está pintada y decorada al mejor estilo italiano, justo para resaltar sus orígenes, por lo que a sus hijos, Santiago, Amanda y Sara les encanta, igual que a su esposa, Ana Gloria.

“La verdad es que estaba espectacular (cuando la compró), apenas para usarla y disfrutarla en días soleados, en actividades, por eso no le cambié nada.” agregó.

Yemery llevó la moto en mayo a un evento muy especial llamado The Distinguished Gentleman’s Ride (El recorrido de los caballeros distinguidos) en el que anduvo con dos de sus hijos todos vestidos de traje y muy elegantes por tratarse de una tradición global.

“Es un evento que se organiza una vez al año, en mayo, en todo el mundo. Comenzó en el 2012 en Inglaterra y se expandió luego a otros países. Es como una pasarela de motos en la que todos vamos vestidos elegantemente, hombres, mujeres, niños, hacemos un paseo, llegamos a un lugar en el que compartimos y el objetivo del evento es generar concientización acerca de la salud masculina, como cáncer de próstata, prevención del suicidio y enfermedades mentales en los hombres”.

El evento contó con más de 2.000 personas este año en Tiquicia y esta preciosa Vespa se volvió a robar el show.