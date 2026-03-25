Premios Unafut: Alajuelense domina las nominaciones del Apertura 2025 y un club grande pasa desapercibido

Con Alajuelense como el equipo con mayor presencia en la lista, la Unafut dio a conocer los nominados a sus premios del Torneo de Apertura 2025.
En sus redes sociales, la organización publicó el listado de los diferentes candidatos y solamente un jugador del Club Sport Herediano aparece en la terna.
Los premios Unafut se otorgan al finalizar la temporada 2025-2026, en donde se darán los galardones correspondientes a los torneos de Apertura 2025 y Clausura 2026.
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Los nominados
Estos son los aspirantes a los premios del torneo anterior:
- Mejor técnico:
Óscar Ramírez (Alajuelense)
Andrés Carevic (Cartaginés)
José Cardozo (Municipal Liberia)
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- Mejor gol:
Mariano Torres (Saprissa, jornada 12)
Kenyel Michel (Alajuelense, final ida)
Kenay Myrie (Saprissa, final vuelta)
- Mejor extranjero:
Marcel Hernández (Herediano)
Washington Ortega (Alajuelense)
Mariano Torres (Saprissa)
- Mejor jugador Sub-21:
Kenay Myrie (Saprissa)
Kenyel Michel (Alajuelense)
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Randy Ramírez (Municipal Liberia)
- Mejor portero:
Washington Ortega (Alajuelense)
Kevin Briceño (Cartaginés)
Antonny Monreal (Municipal Liberia)