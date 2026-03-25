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Premios Unafut: Alajuelense domina las nominaciones del Apertura 2025 y un club grande pasa desapercibido

Esta semana se dieron a conocer los nominados a los premios Unafut, del torneo de Apertura 2025

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Con Alajuelense como el equipo con mayor presencia en la lista, la Unafut dio a conocer los nominados a sus premios del Torneo de Apertura 2025.

En sus redes sociales, la organización publicó el listado de los diferentes candidatos y solamente un jugador del Club Sport Herediano aparece en la terna.

Los premios Unafut se otorgan al finalizar la temporada 2025-2026, en donde se darán los galardones correspondientes a los torneos de Apertura 2025 y Clausura 2026.

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21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Washington Ortega fue nominado al mejor portero. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los nominados

Estos son los aspirantes a los premios del torneo anterior:

- Mejor técnico:

Óscar Ramírez (Alajuelense)

Andrés Carevic (Cartaginés)

José Cardozo (Municipal Liberia)

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- Mejor gol:

Mariano Torres (Saprissa, jornada 12)

Kenyel Michel (Alajuelense, final ida)

Kenay Myrie (Saprissa, final vuelta)

21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Marcel Hernández aparece en la categoría de mejor extranjero. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

- Mejor extranjero:

Marcel Hernández (Herediano)

Washington Ortega (Alajuelense)

Mariano Torres (Saprissa)

- Mejor jugador Sub-21:

Kenay Myrie (Saprissa)

Kenyel Michel (Alajuelense)

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Randy Ramírez (Municipal Liberia)

- Mejor portero:

Washington Ortega (Alajuelense)

Kevin Briceño (Cartaginés)

Antonny Monreal (Municipal Liberia)

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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