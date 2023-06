Premios Unafut se tiñeron con los colores del bicampeón: Saprissa arrasó en la gala

El portero del Saprissa Kevin Chamorro fue el Mejor Portero de la temporada. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El Deportivo Saprissa se sigue llenando de galardones y este jueves fue el equipo más premiado durante la entrega de los Premios Unafut, que reconocieron a lo mejor de la temporada 2022-2023 del fútbol tico.

Los actuales bicampeones se dejaron los premios a Mejor Portero, Mejor Jugador Sub-20, Mejor Extranjero, Mejor Técnico y Mejor Jugador. Además, los saprissistas recibieron el reconocimiento por el bicampeonato conseguido el 28 de mayo pasado.

El primer premio que se entregó fue el de los goleadores. El paraguayo Fernando Lesme fue quien se llevó el galardón de mayor anotador del Apertura 2022.

El sudamericano marcó 8 tantos vistiendo la camiseta del Municipal Grecia; mientras que el manudo Johan Venegas se dejó el reconocimiento al goleador del Clausura 2023, con 16 goles. Venegas no llegó a retirar su premio.

Warren Madrigal y Álvaro Zamora fueron los mejores jugadores Sub-20. Zamora está en Francia y su premio lo recogió el presi morado, Juan Carlos Rojas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Luego, se entregó el premio al Mejor Portero de la temporada, que quedó en manos del saprissista Kevin Chamorro. El guanacasteco fue fundamental en la consecución de los títulos 37 y 38 del Monstruo.

El premio al mejor jugador Sub-20 del Apertura 2022 fue el jugador del Saprissa Álvaro Zamora y el del Clausura 2023 fue su compañero Warren Madrigal.

“Eso es un premio al trabajo, al aprendizaje. Cuando me nominaron estaba un poco nervioso y luego de la final, todavía me acuesto y recuerdo el gol, cuando Javon (East) me dio la bola”, recordó Warren sobre el gol que anotó a Alajuelense.

El brumoso Dylan Flores y el manudo Carlos Mora son los autores de los mejores goles de la temporada. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Dylan Flores se dejó el premio al Mejor Gol del Apertura 2022, mientras que el mejor pepino del Clausura fue para el jugador de Alajuelense, Carlos Mora.

Morita se dejó el galardón por un tanto qe le marcó al Puntarenas FC, en el Estadio Alejandro Morera Soto, el 30 de abril anterior.

Otro de los premios más esperados fue el de Mejor Jugador Extranjero. El argentino Mariano Torres fue quien se llevó los premios al mejor foráneo en el Apertura 2022 y Clausura 2023 y también fue premiado como el Mejor Jugador de la temporada.

El paraguayo Fernando Lesme fue el goleador del Apertura 2022, mientras que Johan Venegas el del Clausura 2023. En representación de Venegas fue Ricardo Chacón. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Quería agradecer a toda la gente que haya votado por este premio. Gracias a ellos he podido ganar un premio más, al cuerpo técnico, todos hacemos un esfuerzo enorme por ganar”, dijo el volante en un mensaje que envió desde Argentina.

Jeaustin Campos se dejó el reconocimiento al Mejor Técnico del Apertura 2022, gracias a lo logrado con el Saprissa y su colega, Vladimir Quesada se dejó el del Clausura 2023.