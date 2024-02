Prensa deportiva dio su veredicto: Saprissa hizo el mejor fichaje y Alajuelense el peor

Joseph Mora (der.) a punta de esfuerzo se ha ganado un puesto en el Saprissa. (Albert Marin)

El mercado de fichajes para el torneo Clausura 2024 llamó mucho la atención por la gran cantidad de futbolistas que llegaron, unos cambiaron de camiseta y otros partieron de Costa Rica.

A raíz de que el 31 de enero cerró el periodo de transferencias, en La Teja hicimos un sondeo con tres periodistas deportivos para conocer sus puntos de vista sobre lo bueno y malo de este mercado, sus respuestas fueron tan variadas que llamarán la atención de los aficionados.

A cada uno le preguntamos cuál fue el fichaje que más les gustó, el que no les llamó la atención, el equipo que mejor se reforzó y el club que quedó debiendo.

El primero en entrar a escena fue Anthony Porras de Deportivas Columbia, quien argumentó en detalle cada respuesta y algunas de ellas darán de qué hablar.

“El fichaje que más me gustó fue el de Diego González del Club Sport Cartaginés, porque llegó a una posición muy complicada, ya que en Costa Rica no hay laterales izquierdos. A los brumosos les ha costado mucho encontrar un jugador en ese puesto y se trajo a un extranjero que marca la diferencia, es determinante, tiene jerarquía, incluso ya le aportó un gol.

“La contratación que menos me gustó fue Diego Campos de Liga Deportiva Alajuelense, siento que es un jugador muy joven, estaba destacando en Europa y viene a Costa Rica a ser banca, jugar pocos minutos, con un rol secundario y cuando estaba en la órbita de la selección, vino aquí de momento a retroceder.

“El equipo que mejor se reforzó fue Puntarenas FC, aclaro que no es porque sean los mejores fichajes, pero por la necesidad que tiene el equipo por mantener la categoría, lo que salió a fichar para reforzar sus líneas lo hizo bien. Trajo a un portero de un equipo grande como Miguel Ajú, necesitaba un nueve y contrató a Doryan Rodríguez, fichó a futbolistas experimentados como Julen Cordero y extranjeros en crecimiento.

“Mientras el club que no aprovechó el mercado fue el Santos de Guápiles, porque no han llevado cantidad ni calidad, los jugadores que han llevado les falta jerarquía y la experiencia de pelear puestos de descenso, eso me genera dudas”, explicó.

Para Anthony Porras, Puntarenas FC hizo buenas contrataciones para mantenerse en primera. (Alonso_Tenorio)

Puso el huevo

Diego Obando de Multimedios coincidió con Porras en la posición del mejor fichaje y con la contratación que no le gustó, pero varió en los equipos que destacaron en este periodo.

“Joseph Mora fue el fichaje que más me gustó, porque Saprissa necesitaba un lateral izquierdo, siempre lo ha necesitado, en los últimos años los únicos que lo han hecho bien ha sido él y Francisco Calvo, la S recuperó una pieza que le cae como anillo al dedo en un campo que necesitaba el club.

“No me gustó la llegada de Diego Campos a la Liga, era un legionario que no pintaba mal en Europa y se tenían esperanzas por estar cerca de la Selección Nacional, pero al llegar a la Liga implica competencia en un campo que hasta el momento no sabemos cuál peleará y bajar un legionario. Siento que aún no se ha acoplado y no le han dado oportunidad para mostrarse.

Para los periodistas la llegada de Diego Campos fue el peor fichaje. (Alonso_Tenorio)

“Considero que Saprissa fue el que mejor se reforzó porque llevó a Eduardo Anderson que necesitaba en la defensa, en la izquierda con Joseph Mora, en la media con Luis Díaz tapando la salida de Christian Bolaños y Michaell Chirinos y Yoserth Hernández que es pensado a futuro por Mariano Torres.

“Pienso que Cartaginés no aprovechó el mercado porque no contrató mucho, aunque juega muy bien el torneo, debió contratar a un par de figuras de peso para verse mejor”, enfatizó.

Coincidió en varios puntos

Daniel Jiménez de Teletica.com aseguró que el fichaje que más les gustó fue Joseph Mora del Deportivo Saprissa, el que menos le cuadro fue Diego Campos de la Liga, consideró que Saprissa fue el club que mejor se reforzó y Cartaginés quedó a deber.

“Siento que Joseph Mora es el mejor fichaje porque Saprissa solucionó un gran problema que arrastraba de años anteriores sobre un lateral que no solo aporta en defensa sino también en ataque, como lo ha demostrado. Le va a venir muy bien al club esa contratación por las condiciones que tiene el futbolista y que no necesitó nada para acoplarse a su regreso, debido a que ya conoce de cerca la exigencia en el club.

“Diego Campos y su llegada a Alajuelense no me terminó de llamar la atención, llegó al club con mucha expectativa, pero no ha demostrado ser el jugador que la Liga necesita, el futbolista diferente, el que enamora a la afición con sus jugadas, el que se echa el equipo al hombro, como se dice popularmente. Es un buen futbolista, pero, sin duda, no ha deslumbrado en su llegada al fútbol de Costa Rica”, dijo Jiménez.

Agregó que los clubes deberán ponerse las pilas al fichar extranjeros para la próxima ventana, para que los trámites de los permisos de trabajo no les juegue sucio, cómo le está sucediendo a Alajuelense con el canadiense Manjrekar James, quien aún no debuta en el torneo por ese motivo.

Cuéntenos usted... ¿cuál fichaje les gustó más?, ¿cuál contratación no le convenció? y ¿cuáles equipos dieron la talla con los fichajes?