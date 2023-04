Prensa fue clara sobre la responsabilidad que tiene Wálter Centeno en descenso de Guadalupe

Wálter Centeno es considerado el principal responsable del descenso de Guadalupe. Foto: José Cordero.

Cuando un equipo desciende de categoría, la responsabilidad suele ser de varias personas, no se puede concentrar solo en una sola, entonces ahí entra el análisis de cuánto peso tuvo cada una.

En La Teja hicimos el ejercicio de pedirle a tres comunicadores costarricenses que repartieran en porcentajes el peso que recae sobre cada uno de los involucrados en el descenso de Guadalupe a la Liga de Ascenso, el cual se consumó el sábado.

Y estos protagonistas son: Wálter Centeno como el técnico que inició la temporada; Robert Garbanzo, exgerente deportivo; Fernando Palomeque, técnico con el que descendieron, además de dirigencia y jugadores.

Todos señalaron a un principal responsable y con el mismo porcentaje: Wálter Centeno con un 50% de la culpa. Luego le sigue Garbanzo, los jugadores y finalmente Palomeque.

Los números dicen que el mexicano ganó solo cinco de 30 puntos que disputó en el Clausura 2023, datos que no muy diferentes a los de Paté este torneo, ya que él ganó ocho puntos de 30. Dejó el equipo en el décimo puesto de la general a uno de Guanacasteca.

Para Daniel Martínez, de radio Monumental y Deportes Repretel los números se pueden acomodar de la manera que quieran para que Centeno no se vea tan mal, pero su modelo fue el que fracasó.

“Su idea tan terca de querer con Guadalupe, con jugadores tan discretos, casarse con una idea, no le resultó y hay que ver más cómo dejó a ese equipo, tanto en la tabla como en los minutos sub-20, fue realmente un desastre.

“Esto no es solo por números, no sé si es que un sector de la prensa sigue alabando o está matriculado con Centeno y le quiere eximir de culpa. Leí de la comparación de cómo deja Centeno el equipo y cómo termina con Palomeque, pero hay que tomar en cuenta que en esta segunda vuelta todo mundo se estaba jugando algo, agarrar un equipo así, en esta situación, era muy difícil”, dijo.

A Garbanzo le da un 25% y hasta señaló que el hoy gerente de Herediano reconoció su responsabilidad que en el tema. “El aceptó que tuvo que haber tomado la decisión de cesar a Paté desde antes de empezar este torneo y no dejarlo a otros cuando ya era tarde”.

A los jugadores les dio un 25% y a Palomeque lo eximió de culpas, porque le dieron un barco que ya estaba prácticamente hundido e hizo apenas lo que pudo.

Robert Garbanzo también fue de los señalados por el descenso de Guadalupe. (Rafael Pacheco Granados)

Diego Obando, de Canal 8, repartió los mismos responsables y en los mismos porcentajes, también exoneró a Palomeque por la circunstancia en la que llegó.

“Paté insistió en crear una dinámica de juego en un equipo que no tenía el material para hacerlo, con su necedad de salir jugando siempre, de no romper líneas con una planilla muy corta no le alcanzó y dejó el equipo mal, ya con el agua hasta el cuello.

“Garbanzo, por su parte, ayudó a Paté a hacer la planilla, tuvo mucha responsabilidad a la hora de conformar el equipo y luego se fue a mitad del torneo, lo que trabajó lo dejó de lado por irse a Herediano, digamos que es entendible por qué se fue, pero eso no quita que dejó un proyecto botado y dejó a Paté solo con jugadores no les alcanzó”, comentó.

Alejandro Monge, de ESPN Costa Rica, acomodó un 50 a Paté, 20 a Garbanzo, 20 a jugadores y 10 a Palomeque pues señaló que al asumir un proyecto siempre hay una responsabilidad.

“Paté tuvo un equipo que nunca le respondió e insistió en una idea que nunca se vio plasmada, hubo un cortocircuito en lo que él quería trasladar y los jugadores y material que tenía a mano. No era suficiente para eso y no lo vio.

“Palomeque es un técnico que había estado en este tipo de instancias y no nos sorprende que le haya pasado lo que pasó, luego los jugadores sí creo que tenían que tener un poco más de responsabilidad, siento que algunos sí podían hacer un poco de lo que hicieron, otros no, era un equipo con un presupuesto limitado, con poco recorrido, suele pasar cuando no hay mucha experiencia”, finalizó.