Prensa hondureña destroza al Olimpia tras su humillante derrota ante Alajuelense

La prensa hondureña no tuvo piedad con el Olimpia, equipo que cayó este jueves en la tanda de penales ante Alajuelense, en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Los leones hondureños dejaron ir la ventaja de 1-0 que llegó gracias al gol de Jorge Benguché, por lo que los medios catrachos califican como un fracaso la eliminación de los albos ante los rojinegros.

El diario La Prensa señaló lo siguiente: Fracaso rotundo: El Club Deportivo Olimpia fue eliminado la noche de este jueves de la Copa Centroamericana por manos de la Liga Deportiva Alajuelense con marcador de 0-3 en tanda de penales, luego de haber empatado 1-1.

Alajuelense avanzó a la final de la Copa Centroamericana, al derrotar al Olimpia de Honduras en la tanda de penales.

Los albos se encargaron de abrir el marcador cuando, a los 37 minutos del primer tiempo, Jorge Benguché se gastó un lindo gol con un potente derechazo, tras un taconazo de lujo de su compañero Jery Bengtson. El conjunto olimpista no liquidó el compromiso y los manudos le dieron un baldazo de agua fría a los leones al marcar el empate al 71, gracias al zurdo Anthony Hernández“.

Reacciones de medios de comunicación de Honduras

El programa radial “Fútbol y Pasión Programa Deportivo“, a través de su perfil de Facebook tampoco se guardó nada contra el equipo hondureño.

“Después del ridículo de Motagua y Real España, pensamos que Olimpia sacaría la cara y fue peor. Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso y mil veces vergonzoso.

Alajuelense a la final🦁🇨🇷

La prensa de Honduras no tuvo piedad con la eliminación del Olimpia ante Alajuelense. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

“Y es que no les enseñan a lanzar penales... hasta doble oportunidad les dio el VAR. Dieron pena. El que saca la cara por el fútbol de Honduras, hoy debe taparse”, señaló.

El periodista hondureño Julio César Cruz expresó en su cuenta de X:

“Alajuelense a la final. La Liga ha eliminado en penales a Olimpia en el Nacional de Tegucigalpa tras el 2-2 global. Los manudos tendrán la oportunidad de ser tricampeones centroamericanos de forma seguida, ahora ante Xelajú de Guatemala.

“Felicidades a los manudos, a mi criterio parten como favoritos en la gran final. Por cierto, espantoso lo del Mango Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché; inverosímil lo que hicieron en los penales”.

El Diario Diez, en su medio web señaló: “Otra vergüenza para Honduras: ¡Alajuelense sepulta y elimina al Olimpia y se clasifica a la final de Copa Centroamericana!” y dentro de su crónica señaló:

“La tanda fue funesta para los de Eduardo Espinel. Los tres lanzadores fallaron; Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché tuvieron dos oportunidades ante el adelanto del portero Ortega e increíblemente ambas oportunidades fueron dilapidadas. Con esto, Alajuelense ganó la serie 3-0 y se clasificó a la final para jugarla contra el Xelajú de Guatemala".