Preocupación, el sentir del brumoso

Me preocupa el Cartaginés de Paulo César Wanchope; el partido contra la Alajuela fue la gota que rebasó el vaso con la derrota 2-0 en el Morera Soto.

Se acumulan 5 partidos consecutivos sin poder ganar; se empató con Universitarios de Panamá en Concacaf, se perdió contra Liberia en torneo nacional, derrota en Guanacaste en Copa, empate en casa contra Heredia y pérdida en Alajuela por Liga Promerica.

Cartaginés lleva cinco partidos sin ganar y quedó fuera del torneo de Copa. (JOHN DURAN)

Es preocupante que pasen los partidos y el Cartaginés no juegue a nada; en la defensa somos un coladero, en el medio campo no armamos nada, y las pocas jugadas que generamos en ofensiva no las hacemos.

Hay jugadores que, incluso, con rendimientos bajísimos, inexplicablemente, juegan siempre. Hay responsabilidad de Chope, porque es quien arma el 11 inicial, pero también de los jugadores.

Este primer tiempo contra la Liga, fue una vergüenza, solo hubo un equipo en la cancha y no fue Cartaginés, ni un tiro de esquina hicimos y ni un remate desviado.

Un Cartaginés sin ideas, sin futbol; en el segundo tiempo pasamos de un 5-3-2 a un 4-3-3 comandados por Kenneth Cerdas y Dylan Flores, y se demostró que sí puede jugar donde sea, pero ya habíamos regalado el partido en la primera mitad y Alajuelense no es el Municipal Grecia.

Lo más preocupante es que con Chope no hemos podido ganarle a la Liga, con este partido se acumulan 5 juegos y apenas hemos podido sacar un empate desde que llegó al banco blanquiazul.

Si Cartaginés quiere ganar la serie en Concacaf, tiene que jugar diferente, hablo tanto tácticamente como en cuestión de ganas, porque con lo que se demostró, nos van a superar caminando.

Muchos me van a tachar de “anti-cartago”, pero yo quiero ver a mi equipo dejando la vida en la cancha, que respeten la camiseta y que quieran salir a ganar en todas las canchas, no un equipo sin alma y sin ideas.

Así como el torneo pasado, después de perder en Sporting, hubo un quiebre y ganamos 9 de 11 partidos, con prácticamente el mismo equipo. Espero que el domingo sea el inicio de algo similar, y si no logramos ganarle a uno de los peores Sporting desde que están en primera, también se vale hacer cambios en el capitán del barco.

Adrián de Planeta Blanquiazul

