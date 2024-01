Preparador físico de Alajuelense da sorprendentes declaraciones sobre el estado de Joel Campbell

En Alajuelense esperan una mejor versión de Joel Campbell para este 2024. (Prensa Alajuelense)

El cierre del 2023 fue un año complicado para Joel Campbell, los últimos dos meses no las tuvo consigo ni en lo deportivo ni en lo físico, donde no se vio su mejor versión.

Este jueves en sus redes sociales, el atacante rojinegro publicó una foto en su cuenta de Instagram con la frase “Estoy listo” en la que sale sin camisa, extendiendo los brazos y la cabeza en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento manudo, muestra que quiere entrar a dar pelea de una vez.

Para Joel es la primera vez que realiza una pretemporada en bastante tiempo con el club, que aunque fueron pocas semanas, le pudo sacar el jugo, según nos explicó Juan Carlos Herrera, preparador físico de Alajuelense en el programa “Entre Leones” de La Teja.

El encargado del área física manuda afirma que está seguro que la versión que se verá de Joel en este torneo será mejor a la del pasado por varios motivos.

“No me queda ninguna duda que de Joel vamos a ver una versión mejorada, él tenía muchos años de no estar en el país, de no entender muchas cosas, creo que había jugado muy pocos partidos en Costa Rica y hace mucho tiempo. La exigencia de la Liga no es algo que le haga ni más ni menos, más bien le encanta, todas esas adaptaciones el torneo pasado creo que lo hicieron mejor jugador”

“Él anduvo muy bien y muy ilusionado, pero en aquel partido, el clásico en el Saprissa (el 4 de noviembre) le sucede lo de la espalda, empieza con la contractura, luego la rodilla, el nervio ciático, se le juntó todo, pero principalmente la contractura en la espalda lo que más lo complicó”, destacó.

Herrera confesó que en las instancias finales les costó recuperar al mejor Joel, pues después de esa lesión no pudo nunca encontrar su mejor ritmo.

“Justamente en las instancias finales nos costó recuperarlo, de hecho no jugó al 100% en toda esa fase. Por su valentía, bravía, su compromiso y competitividad lo hizo. Nosotros teníamos que saber en esas circunstancias cuánto usarlo y cómo usarlo, pero sí me queda que veremos una mejor versión”

“Me consta que está en una mejor forma física porque pudo hacer la pretemporada, toda las sesiones de trabajo preparatorias, tanto en gimnasio como en cancha, incluso se está fortaleciendo o realizando trabajos individuales con nuestro readaptador físico, por eso no me cabe duda que desde el estado de forma estará mejor. Ya luego no soy brujo ni Dios, pero espero que sea el mejor futbolista del campeonato”, comentó.