"Si quieren que me quede, me quedo disponible para jugar y dar mi mayor esfuerzo (como siempre ha sido). Pero, si quieren que me vaya, deben pagarme lo que se me deben para poder hablar de rescisión. De no cumplirse alguno de los supuestos, deberé luchar por mis derechos”, publicó Ruiz el pasado 26 de enero.