Presidenta de Unafut contradice a los morados que decían que no tenían que jugar la Supercopa

Saprissa derrotó este martes al Herediano para ganar la Super Copa (Rafael Pacheco Granados)

Las quejas de jugadores del Saprissa como Mariano Torres o David Guzmán, quienes afirman no entender porqué en lugar de jugar la Supercopa ante el Herediano, no les dieron el título de una vez por ser bicampeones nacionales, no las compra la presidente de la Unafut, Victoria Ross.

Para la jerarca, los cuestionamientos están errados desde varias aristas; primero, porque hay un reglamento que estipula que esta se haría en caso de haber un bicampeón en una misma temporada (los dos torneos que forman el Apertura y Clausura).

Además, todos los presidentes estuvieron de acuerdo en jugar el partido, incluyendo el morado, Juan Carlos Rojas.

“Fue parte de lo que hablamos con los presidentes, ¿qué pasaba si había un bicampeón?, un solo campeón en toda la temporada. Vimos qué decía la normativa de competición internacional en torneos similares y lo que se emplea, no es no hacer el partido, sino que fuera el segundo de la tabla acumulada el que la jugara. Todos los presidentes estuvieron de acuerdo en jugarla”, comentó.

Doña Vicky explicó que torneos ingleses como la Community Shield, en la que enfrenta el campeón de liga con el campeón de copa fue uno de los ejemplos en que se basaron, porque, si bien es cierto en Inglaterra solo hay un campeón por año, usaron el mismo principio.

Aparte, este criterio también se usa para la Recopa que se jugará este sábado entre Saprissa, campeón de liga, y Cartaginés, campeón de Copa.

“No es nada extraño, ni inventado, ni sacado de la manga, es lo que se usa en ligas a nivel mundial cuando hay un torneo de liga y copa, se enfrentan los mejores de cada uno. Será un bonito producto pensando en esa tradición”, añadió.