Presidenta de Unafut responde a críticas de Jafet Soto y señala a un fútbol politizado

Vicki Ross y la Unafut han recibido muchas críticas esta semana. (Rafael Pacheco Granados)

Desde el fin de semana pasado, el nombre de Victoria Ross y la Unafut han sido señalados por su labor, tanto por medios, aficionados y hasta dirigentes como Jafet Soto, que pidieron la cabeza de la jerarca.

Para el gerente general del Herediano y otros dirigentes cercanos a él, como Peggy Guillén, gerente del Municipal Grecia, el trabajo de Ross no ha cumplido las expectativas y le piden hacerse a un lado.

El fiasco de la programación entre Grecia y Cartaginés el fin de semana anterior movió mucho las aguas, por eso buscamos a doña Victoria para que diera su versión de los hechos y respuesta ante los cuestionamientos.

- ¿Cómo se toma todo lo sucedido esta semana y las críticas hacia su organización?

Con tranquilidad de nuestro trabajo, pero con preocupación, claramente por algunas cosas que se han dado. De parte de la Unafut el trabajo lo hemos hecho bien, hicimos también las investigaciones correspondientes y por nuestra parte le digo que no faltamos a nuestro deber, que las cosas las hicimos correctamente.

Temas, como en el de Licencias, evidencian que hace falta mucha más comunicación y transparencia en el manejo de la información. Unafut y las otras ligas son partes interesadas en el proceso y como tal deberían estar bien informadas de qué sucede con los estadios.

- Cuando se habla del Comité de Licencias muchos creen que trabaja con la Unafut y usted nos dice que la comunicación no es tan buena...

Sí claro, los órganos de control como el Disciplinario, Licencias y otros pasaron a ser potestad de la Fedefútbol desde la presidencia de Eduardo Li, no están en la Unafut, pero tienen incidencia directa con cosas como lo que vimos el sábado y el desempeño de la competición.

- ¿Cómo afinar la comunicación entre los organismos?

Es parte de las cosas que encontré acá cuando ingresé hace más de un año, que había poca relación y comunicación tanto con la Federación como con las otras ligas, hemos tratado de ir mejorando esas partes y hay cosas que aún están por mejorar.

Por ejemplo, los procesos de licencias están resguardados por temas de confidencialidad entre los equipos y Licencias, nosotros no podemos verlos, pero somos una parte interesada que debería estar informada de esos procesos para tomar previsiones.

La bronca con el Comité de Licencias se pudo ahorrar si se esperaba al final del torneo para hacer las mejoras, dice la jerarca de Unafut. (Cristian Brenes)

- ¿Es complejo organizar el torneo, establecer horarios y logística sin poder conocer este tipo de cosas que por acuerdos se los prohíben?

Así es, hemos ido teniendo conversaciones y tratando de hablar un poco más, pero sí, el manejo de la información lo tiene licencias por el acuerdo de confidencialidad que hay, es difícil.

- ¿O sea, si Licencias no quiere, ustedes no tienen cómo enterarse qué pasa con los estadios o lo que le exigen a los equipos?

Pasa esto nosotros les pedimos información para habilitar algún estadio y nos pasan datos, pero los detalles específicos u otras cosas no las comparten. Los procesos de cumplimientos a los equipos, por ejemplo, o el levantamiento de los vetos, pero sin especificar razones.

Unafut y las otras ligas son innegablemente partes interesadas, deberíamos tener un compartir de la información de este tipo de cosas de manera más amplia de lo que ha sido.

- Mucha gente criticó que todos los vetos a los estadio se hicieran casi finalizando el torneo, ¿a futuro es algo que hay que corregir y hacerlo todo antes de que empiecen los campeonatos?

Sí, sí, este un proceso que empezó hace un año, según informó Licencias, pero las instancias finales creo que pudieron hacerse en un mejor tiempo, cuando ya acabara el campeonato, que de por sí falta poco tiempo para que termine y así no se diera este tipo de alteraciones que estamos viviendo y no hacerlo no solo al final de un campeonato sino de una temporada que define tantas cosas.

Algunos de los presidentes de Unafut, no la totalidad, expresaron su disconformidad con lo que estaba sucediendo, no con el proceso, porque todos estamos de acuerdo que hay que ir mejorando todo este tipo de cosas, pero tal vez con el tiempo en que se hizo.

- Jafet Soto pidió su cabeza, la gerente de Grecia también se quejó de la Unafut y su trabajo, ¿cómo toma eso?

Yo estoy orgullosa del trabajo que se viene haciendo en Unafut, la hoja de ruta desde el principio con todo el seguimiento que se ha dado está muy claro. Los presidentes están claros del proceso y se han ido cumpliendo todos los objetivos en ese proceso de reestructuración y no es algo que digo yo, sino es comprobable documentalmente y con todos los insumos de profesionales internos en todo el proceso que hemos tenido. Si habla con otros presidentes pueden dar otra perspectiva. Hay reuniones mensuales con todos los presidentes para la rendición de cuentas.

- ¿Porqué cree ellos tomaron esa postura hacia usted?

Creo que estamos en una coyuntura muy particular, en la que hay elecciones en la Federación en dos meses y medio y se empiezan a mover intereses por todo lado y con lo que se dice, pero como le digo, de mi parte estoy tranquila de que el trabajo se ha hecho responsablemente y que se pueden comprobar

- Los famosos intereses políticos que han señalado otros dirigentes, ¿eso en el fútbol sí se da?

¿Los intereses políticos? Claro que sí, eso pesa mucho, acá se mueven muchísimos intereses de todo tipo y, como politóloga, le digo que por supuesto que juega y se da.

Jafet Soto pidió la cabeza de la presidenta de la Unafut. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

- ¿Se esperaba cuando entró a su puesto que el fútbol fuera algo tan politizado?

Sí esperaba un poco que las dinámicas políticas fueran así, tal vez lo interesante son algunos grados en cómo se dan ciertas situaciones, pero son las cosas con las que hay que lidia.

- ¿En este tiempo a cargo de Unafut las cosas con cómo esperaba?

Tal vez hay poco más de carpintería del que me esperaba, que la gente entienda cuáles son los alcances y responsabilidades del puesto, hasta de cosas que no son responsabilidad mía me han achacado, eso es lo que ha sido tal vez un poco más complicado en el manejo. Eso varió un poco las estrategias de comunicación. Hay un desconocimiento los alcances y responsabilidades nuestras.

- ¿Ese desconocimiento también se ha manifestado en dirigentes que la señalan?

Sí, pero bueno, como te digo, algunos lo hacen desde una coyuntura desde donde se mueven muchos intereses y otros temas, pero ha sido parte de.