Presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, habría intentado callar a mejenguero para encubrir altercado en el CAR

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, habría intentado comprar el silencio de un aficionado con un celular para encubrir una situación confusa que ocurrió este domingo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares de Alajuela.

Joseph Joseph habría contactado al aficionado para ofrecerle un teléfono celular, después de que La Teja había hablado con el joven. El directivo le habría ofrecido reponer el daño causado al teléfono móvil, luego de un confuso altercado en el CAR, donde estuvo involucrado Leo Moreira. Eso sí, aclaramos que el portero no fue responsable del daño al aparato.

Leo Moreira reaccionó ante una broma que le hicieron.

André Cartín nos contó que el domingo, un grupo de compas fue a mejenguear al CAR y alquilaron la cancha sintética. La mejenguita empezaba a las 4:30 de la tarde y la Liga entrenaba a las 6 p. m. en la cancha natural. A esa hora ellos debían entregar la cancha.

Desde que faltaba un cuarto para las 6 de la tarde, un oficial de seguridad empezó a recordarles a los mejengueros que tenían que irse a las 6 de la tarde.

El oficial de seguridad, según relata Cartín, fue la persona que le quebró el teléfono celular.

Cuando los últimos mejengueros iban saliendo del CAR, los manudos ya estaban en círculo en la cancha de entrenamiento y era inevitable para ellos pasar a un lado de la cancha. Uno de ellos gritó: “Leo, ¿cuanto es cuatro más cuatro?”.

Ese hecho habría molestado a Leo. Muchos se preguntarán, ¿por qué? Aquí explicamos el contexto.

Leo Moreira se confundió con los minutos de reposición en el juego ante Cartaginés. (Marvin Caravaca)

En el juego del 28 de enero entre Alajuelense y Cartaginés, Moreira dio declaraciones a FUTV y expresó que el árbitro no repuso el tiempo que indicó que iba a reponer. El juego lo ganó Cartaginés 1 a 0.

En la explicación, Leo se confundió e hizo mentalmente una operación matemática incorrecta. Dijo que si el árbitro había repuesto nueve minutos, no podía terminarlo cuando apenas habían transcurrido seis porque faltaban cuatro. Eso generó chota y memes entre aficionados.

“Ya vamos viendo porque, a veces, la Liga mentalmente se cae. Cómo es posible que un jugador de primera, porque le digan cuánto es cuatro más cuatro en son de chota, se pusiera así. Lo tuvieron que agarrar entre tres jugadores. Se iba a abalanzar sobre nosotros, nos gritó y nos dijo de todo”, aseguró Cartín a La Teja.

Tensión

Luego de ese altercado, el asunto siguió con el oficial de seguridad y Cartín nos aportó un video donde se ve cuando el oficial se abalanza sobre él.

“El oficial que nos venía insultando se nos tiró encima, me agredió, me golpeó por la espalda, me botó el celular como se ve en el video. Yo voy de reojo viendo para que no me vuelva a golpear. Un amigo le dijo al oficial que tuviera calma, y una señora grabó cuando le tiró una piedra al carro de mi amigo. La señora no era del grupo de nosotros” expresó.

André Cartin, altercado en el CAR

Luego, Cartín nos contó que Joseph Joseph lo habría contactado y supuestamente le ofreció un celular nuevo para que no le dijera nada a la prensa.

Ante esta situación, La Teja llamó al vocero Marco Vázquez y le pidió una versión oficial de Alajuelense.

“Vamos a realizar una investigación interna, hay que revisar bien el tema. Nosotros alquilamos las canchas todo el 2023, se alquilaron más de 150 veces y no hubo ningún problema. Aparte de eso, no nos vamos a referir más al tema”, comentó Vázquez.

También le consultamos por el supuesto intento de acallar al joven Cartín, por parte de Joseph Joseph y dijo lo siguiente:

“No conozco nada al respecto de eso, no que yo sepa”.

Los hechos ocurrieron en el CAR. (Prensa Alajuelense)

La Teja le insistió en que si era posible que él le pidiera a Joseph Joseph una versión de ese hecho.

“Para que lo tenga claro la gente, este tema lo vamos a ver a lo interno y no nos vamos a referir más”, concluyó.