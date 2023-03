Presidente de Alajuelense opinó sin tapujos sobre debacle de Alajuelense en Concacaf

Joseph Joseph no se quiso alojar en excusas por la derrota de Alajuelense de este miércoles. (Kevin Cordero / Prensa Alajuelense)

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, reconoció sin tapujos ni excusas, la derrota de este jueves de Alajuelense ante Los Ángeles FC, por la Liga de Campeones de Concacaf, una derrota que para él es muy dolorosa, pero afirma que el equipo debe levantarse lo más pronto posible.

El presi se tiró la mejenga muy de cerca, al pie de la cancha del Morera Soto, muy cerca de la banderilla del sector suroeste y a pesar del mal trago que pasó con su equipo, él se mantuvo en esa posición hasta el final.

“Hay que reconocer que no fue nuestro mejor partido. El rival se vio mucho mejor que nosotros y no nos dejó hacer lo que habitualmente veníamos haciendo en el campeonato nacional. A partir de hoy ya estamos trabajando para el partido contra Santos (domingo a las 5:30 p.m.) y luego el partido de vuelta en Los Ángeles (miércoles 9:30 p.m.), el cual tenemos que afrontar con toda la seriedad del caso”, indicó en entrevista en el programa 120 Minutos de radio Monumental.

LEA MÁS: Frase de Giancarlo González no fue bien recibida por muchos aficionados

En la cancha se vio una diferencia muy marcada entre ambos equipos, situación que a Joseph sorprendió pues no pensaba que fuera tanta y le cuestionaron si la diferencia del fútbol del país es tan marcada con respecto al de otros países como México y Estados Unidos.

“Yo esperaba ganar sinceramente, nunca este resultado. He escuchado mucho ese comentario (sobre el nivel del fútbol nacional) y creo que si hoy me pongo a hablar de eso, puede sonar a excusas y no creo que deba hacerlo. Debemos corregir los aspectos en los cuales consideramos que fallamos.

“A nivel de país por supuesto siempre hay cosas que corregir, pero al menos en mi cabeza quisiera enfocarme en lo que es la Liga y en lo que debemos mejorar. Yo no veo que sea un tema de planteamiento o que falló este u otro jugador, no lo veo así, Los Ángeles nos superó y no voy a esconderlo”, agregó.