Presidente de Cartaginés analiza por qué el Marcel Hernández de la Liga es diferente

En Alajuelense, las cosas no le han salido a Marcel Hernández de la manera exacta que lo esperaba. (Rafael Pacheco Granados)

Cuando Marcel Hernández dejó el Cartaginés para irse a Alajuelense, hace un año, fue uno de los bombazos más sonados de los últimos tiempos.

Los manudos, en aquel entonces, se frotaban las manos, mientras los brumosos quedaron chivísimas por la manera en que su ídolo se marchó.

En cinco torneos con los de la Vieja Metrópoli, Marcel marcó 59 goles y era una ficha cotizada por todos los equipos grandes en Tiquicia, pero la Liga fue la que soltó la plata.

Aunque en la parte económica fue un negociazo para Cartaginés, a don Leonardo Vargas, presidente del cuadro blanquiazul, le había quedado un sinsabor, sobre todo deportivo, pero ya no.

En su primer año como manudo, Marcel marcó 20 goles y aunque mantuvo su cuota goleadora, su juego dista mucho de ser el que los manudos esperaban.

Además, en los momentos importantes como semifinales, finales o juegos por Concacaf no apareció. A esto hay que sumarle que una gran parte de la afición eriza perdió la paciencia con él, pues es un jugador por el que se invirtió mucha plata y, por ende, esperan que dé mucho más de lo que ha dado.

¿Por qué Hernández no termina de convencer en la Liga como lo hacía en Cartaginés?, Vargas, que lo conoce muy bien, nos dio su opinión al respecto.

Don Leo le reconoció a La Teja que no le gusta mucho hablar de este tema porque aún le duele la manera como se dieron las cosas, pero igual nos respondió la pregunta planteada.

“Hablar de Marcel es algo complicado para mí, usted sabe que yo me molesté con él cuando dejó el equipo por la forma en que él salió. Fue una situación por las formas, porque yo creía que él tenía la oportunidad de crecer y buscar su propio bien. En el momento no lo entendés, te molestas mucho, pero con el tiempo vas aceptando las cosas.

“¿Qué veo yo en Marcel? Que tal vez en nuestro equipo, en el juego de nosotros, se le daba un poco más de protagonismo, era un juego más directo. Yo a él no lo había vuelto a ver, lo vi en la final (de la segunda fase) y lo vi esforzado, no lo veo vago, sin ganas, pero no se le dan las cosas”.

-¿Qué diferencias le vio?

Le vi jugadas que en Cartago las desarrollaba y las resolvía de otra forma, una cuestión diferente, dicen que no siempre las cosas salen igual en todo lado, el Marcel de Cartago no sé por qué se veía diferente, yo tengo una idea más o menos del porqué, pero no creo que sea por falta de esfuerzo.

20 goles hizo en el 2021 Marcel con Alajuelense

Con las condiciones adecuadas, Leonardo Vargas recibiría de vuelta a Marcel Hernández en el Cartaginés. Fotografía: Cristian Brenes.

-¿Y por qué cree usted que es diferente?

En Cartago él llevaba más la bola, se la devolvían más, jugaba más con la bola. En Alajuela hay muchos que juegan más con la bola y el tiempo que él maneja el balón es diferente a la forma en la que lo manejaba en Cartago.

-¿En Cartaginés el equipo giraba en torno a Marcel?

Yo no lo veo tan así, de que los jugadores jueguen para Marcel, no era tanto eso, que con nosotros era una figura preponderante, porque nosotros tal vez no teníamos tantos Marceles, obviamente tal vez eso pase y no quiero decir que éramos menos, solo que el equipo era diferente.

En la Liga está Gabriel Torres, Johan Venegas, Celso Borges, son muchos nombres que todos tienen que buscar algo, entonces nosotros jugábamos más en equipo, menos individuales y Marcel al ser una figura preponderante por su posición, el equipo jugaba más para el centro delantero. Es la forma de juego y las diferencias de equipos, creo que por ahí pasa lo de Marcel.

Con Alajuelense, Marcel Hernández le han andado de lejos a las premiaciones de Unafut. Foto: Facebook.

-¿Entonces tuvieron que reinventarse en el juego luego de que se fue Marcel?

Sí, claro, no hemos podido sustituirlo aún, es la verdad y además cometimos muchos errores en busca de eso, por eso ahora estamos trabajando más tranquilos, buscando una solución, claro que nos ha costado, creo que es difícil traernos a otro muchacho como él.

-¿Los errores de los que habla fueron jugadores que llegaron buscando ese sustituto?

Claro, si usted ha seguido un poco el mercado y los hechos, sabe con quienes nos hemos equivocado.

-Si se le diera la oportunidad, ¿recibiría a Marcel de vuelta?

(Titubea por unos instantes) Hablaría primero sobre un par de cosas con él, pero sí, sí, es un jugador que fue importante en la historia del Cartaginés, que nos dio bastante y le agradecemos eso. No podemos despreciar a un jugador así.