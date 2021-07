No era solo cambiar el cuerpo técnico, todos pecamos en eso también, que decíamos que todo era cuerpo técnico y ya, no, no, no era solo eso. Había comportamientos de jugadores, del mismo cuerpo técnico que no eran lo mejor para la institución, que no estábamos haciendo el trabajo bien y pensábamos que nos iba a alcanzar, siempre nos quedamos esperando, pensado que el otro domingo ganamos. No tomar decisiones sabiendo quiénes estaban fallando, nos salió caro.