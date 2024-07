Presidente de Guanacasteca apelará sanción contra Yosimar Arias y le “tira” a Saprissa

El presidente del Guanacasteca, Jorge Arias, respaldó este sábado a su gerente deportivo Yosimar Arias y dijo que apelarán la sanción económica que le aplicaron por referirse a los árbitros de manera despectiva.

El Tribunal Disciplinario le aplicó una multa de un millón de colones por referirse al arbitraje en términos despectivos.

Guanacasteca apelará la sanción de Yosimar Arias. (Rafael Pacheco Granados)

Las manifestaciones las brindó luego del partido que Guanacasteca perdió con Saprissa 3 a 1, en la Cueva del Monstruo.

“Las palabras por la que lo sancionan indican que son despectivas, no sé cómo interpretan y cómo indican que son despectivas, es un tema que vamos a ver y vamos a apelar la sanción, no creemos que haya sido así como lo interpela el comité disciplinario,l otros enterrador hacen declaraciones similares y no se les ha multado. “, manifestó Arias en Columbia.

Don Jorge se sumó a quienes han dicho que a otros clubes los miden diferentes, como lo hicieron el vocero de Alajuelense Marco Vásquez y los heredianos Jafet Soto y Robert Garbanzo

“Me parece que sí los miden diferente, Vladimir Quesada dio declaraciones contra el arbitraje la semana pasada y no pasó nada y ahora dice Yosimar algo y la forma como lo dijo tampoco es para que lo interpretara como lo hizo el disciplinario”.

-Entonces, ¿usted cree que a Saprissa le aplican un reglamento diferente?

- “Lo dicen ustedes verdad, pareciera, si hacen la consulta es porque pareciera que sí, pero de momento vamos a apelar la sanción de Yosimar porque no es justa”, respondió .