Presidente de Guanacasteca lanza una promesa que ilusiona a su afición y preocupa a sus rivales

El presidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca, Jorge Arias, explicó a La Teja que la lluvia en Nicoya ha mermado estos días y que espera que el tiempo mantenga ese comportamiento para los partidos de la otra semana.

Guanacasteca está a dos puntos de Herediano, en el quinto lugar de la tabla de posiciones y mete presión a los dirigidos por Jeaustin Campos. En esa seguidilla de tres partidos en el estadio Chorotega, tiene uno contra el Herediano que será clave.

Guanacasteca se prepara con todo para el partido de este miércoles ante Pérez Zeledón.

Ante la pregunta de que si le preocupaba la cancha en esa seguidilla dado lo deteriorado que lució en el último partido ante Santos, Arias expresó.

“La verdad no, la cancha sí ha estado suave, tenía dos semanas lloviendo fuerte, pero ha mermado un poco, hoy llovió menos y salió el sol y esperemos que en esos días el tiempo nos ayude y nos eche una mano”, comentó Arias.

Además, los guanacastecos no se quedan de brazos cruzados esperando que el tiempo mejore, también están chineando la grama del Chorotega.

“Le estamos haciendo un tratamiento de aireación para que drene mejor, para que el agua se filtre mejor y podamos jugar los tres partidos sin problema, espero que para el sábado se comporte a la altura y no haya inconvenientes”, explicó.

Los tres juegos que tendrá Guanacasteca de local son Grecia, Herediano y el clásico pampero ante Liberia. Eso antes de cerrar la fase regular contra Alajuelense y el partido de este miércoles en Pérez Zeledón.

Horacio Esquivel hace un gran torneo con Guanacasteca.

“Espero que la cancha esté para el sábado, se comporte a la altura y no haya inconveniente”, — Jorge Arias, presidente de ADG

Respecto al compromiso en Pérez Zeledón, Arias dijo que afición y jugadores están muy entusiasmados y que probablemente vayan un grupo de personas a apoyar al equipo a la zona sur.

“Va a ser un partido complicado de visita, Pérez Zeledón es un equipo aguerrido y con necesidad de puntos, vamos a ir a luchar para lograr los puntos, es un partido clave”, expresó.

LEA MÁS: Unafut dio su veredicto final sobre la sede del polémico juego Guanacasteca - Herediano

También dijo que el objetivo desde el inicio de la temporada era clasificar.

“Estamos a punto de meternos, ese sigue siendo el objetivo, quedan tres partidos en casa y dos afuera y vamos por eso, vamos partido a partido, buscando la clasificación”, manifestó.

El presidente comentó que aún no han hablado con los jugadores sobre premios, pues clasificar es parte de los objetivos trazados y que está indicado desde el inicio del torneo. Dijo que don Ronny Cortés, un fuerte patrocinador, tampoco ha ofrecido nada al respecto.

“Él nos patrocina, pero no tiene ninguna injerencia con los premios. No hemos hablado de eso porque es un objetivo que nos planteamos al principio, todos, jugadores, cuerpo técnico y junta directiva y esperamos lograrlo. Además, la clasificación es la primera meta, pero no nos vamos a quedar allí, la idea es ir por el campeonato”, comentó.

“Los jugadores están más motivados por realizar el torneo lo mejor posible. Esa situación se puede ver luego, es posible, pero se debe valorar”, comentó el jerarca.