“Lo que haga con su vida privada no me importa, debe respetarse, no se debe mezclar la parte privada con la empresarial. En el contrato (de administración) hay causales o tipos de cosas (para dar por terminado el ligamen) , en este caso no hay una acusación (contra Patey), fue una investigación”, dijo en referencia a la pesquisa por supuesto narcotráfico y legitimación de capitales que se cerró de manera prematura y repentina.