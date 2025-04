Presidente de la Comisión de Arbitraje reconoció injusticia con jugador de Alajuelense

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje reconoció que hubo un grave error durante el juego entre Pérez Zeledón y Alajuelense. Prensa Fedefútbol. (Fedefutbol/Fedefutbol)

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció que hubo un error durante el partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense, el 31 de marzo anterior.

El chileno está en el estadio Alejandro Morera Soto, para ver el juego de la Liga contra Santos y reconoció que el cuerpo arbitral se equivocó al expulsar al jugador rojinegro Alberto Toril.

“La semana pasada, en la Liga hubo un error, una expulsión que nos parece que no es correcta. No nos parece que haya sido expulsión al jugador (Alberto) Toril; creíamos que una amonestación era lo que correspondía y no nos parece que la intervención del VAR haya sido aceptada.

“Por mi gestión tenemos dos errores, creo que en Santos contra Cartaginés hubo un penal, que inclusive con la revisión de VAR, el árbitro no lo señaló como tal y ese fue un error. Han habido 25 partidos y hemos tenido dos errores, por lo tanto me gustaría destacar más las cosas positivas que las cosas negativas”, afirmó.