Presidente de la Federación Nicaragüense manda mensaje que ilusiona a Costa Rica

Manuel Quintanilla, presidente de la Federación de Fútbol de Nicaragua, lanzó un mensaje que da más esperanza a Costa Rica, asegurando que los pinoleros quieren cerrar de buena manera la eliminatoria buscando una victoria ante Honduras.

Los catrachos son líderes del grupo, por lo que tienen el boleto directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026 de forma directa, por el momento, tras acumular 8 unidades, dos más que los costarricenses que son segundos, y en la tercera casilla está Haití con cinco.

Nicaragua es el último del grupo, con solo un punto tras el empate en la primera fecha contra la Sele en Managua, y pese a que después de eso solo han llegado derrotas, el técnico nicargüense, el Fantasma Figueroa, luego de la goleada sufrida en Costa Rica, aseguró que irían a hacerle la maldad a Honduras para dejarlos sin mundial.

Nicaragua recibe a Honduras por la penúltima fecha de la eliminatoria. (Fenifut/Fenifut)

“Yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal. Se los dije cuando llegamos, nosotros los vamos a dejar fuera del mundial y así va a ser. Vamos a tratar de ganar ese partido no por Costa Rica, no por Haití, sino por Nicaragua”, comentó Marco Figueroa en conferencia de prensa tras la goleada sufrida en San José.

Esas palabras fueron complementadas por el presidente de la federación de Nicaragua, que en una entrevista con el Diario Diez de Honduras, advirtió sobre el cierre de eliminatoria.

“Tenemos un técnico que le gusta calentar siempre los partidos, si le dan seguimiento ustedes verán que antes del partido contra Costa Rica dijo unas palabras que no le gustaron a los costarricenses, pero él después de ese partido se disculpó con Keylor, que él lo admira porque es un gran jugador y se disculpó”, comentó sobre la vieja polémica de Figueroa con Navas.

“El pensamiento de nuestros jugadores es despedirse de esta eliminatoria ganando, ya se con Honduras o Haití. Nuestra selección va a salir a defender los colores de nuestra bandera, a entregarse en el terreno de juego, independientemente del rival, ahorita nos tocó contra Honduras, si hubiera sido El Salvador, Guatemala, contra cualquiera hubiera sido lo mismo”, dijo Manuel Quintanilla.

Marco Figueroa comentó que quiere hacerle la maldad a Honduras en el duelo en Nicargua. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Nuestros jugadores son profesionales, quieren la camiseta, quieren a su pueblo, a la afición, queremos darle una buena presentación en este partido, queremos despedirnos de nuestra afición con una victoria, si se da, queremos despedirnos dando la cara, ya sea Honduras o cualquiera el contrincante”, añadió.