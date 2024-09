Presidente de Santa Ana, Johan Salas, se volvió a acordar del VAR después de despellejarlo vivo

Johan Salas, presidente de Santa Ana FC, se desdijo de unas fuertes declaraciones que había manifestado y a la vez pidió disculpas.

Salas se había quejado del VAR en el medio tiempo del partido que enfrentó a Guanacasteca contra su equipo.

En el primer tiempo, el VAR intervino en dos oportunidades y anuló dos anotaciones a los santaneños. Ambas por posición prohibida. Eran jugadas difíciles de interpretar y a primera vista, parecían goles buenos.

Johan Salas se disculpó con humildas por sus anteriores declaraciones. (Santa Ana FC )

Pero, con la explicación de los analistas en diferentes medios, las jugadas se entendieron, aunque para algunos, el segundo gol estaba bien habilitado, pero es muy ajustado.

Ante eso, Salas dijo ese día: “La molestia sería de cualquier equipo, si usted ve el VAR son dos goles, pero en el codazo que le dan a Condega, ¿no hay VAR para verlo? ¿Ahí no hay VAR entonces? Tenemos que tomar decisiones que beneficien al fútbol, no que lo perjudique, la idea es que sea beneficio, no un perjuicio”, comentó a FUTV aquel día.

Este jueves en la noche, en un comunicado, Salas se refirió al asunto y se desdijo y además se disculpó.

“Deseo ofrecer mis sinceras disculpas por las declaraciones dadas, tras el partido entre Guanacasteca y Santa Ana en relación al uso del VAR.

“En el calor del juego y la derrota expresé mi descontento y desacuerdo con algunas de las decisiones tomadas mediante el video arbitraje. Sin embargo, después de un análisis más sereno de la situación, quiero manifestar que, como club, apoyamos firmemente el uso de esta herramienta tecnológica y reconocemos la validez de las decisiones tomadas durante el encuentro.

“La introducción histórica del VAR en el fútbol de Costa Rica es un avance significativo que requiere credibilidad y paciencia por parte de todos los involucrados, equipos, jugadores, aficionados y medios de comunicación. En Santa Ana nos comprometemos a ser respetuosos y a respaldar las decisiones arbitrales en el marco del uso del VAR”, dice en el comunicado.

El VAR, aunque de momento no se ha jalado tortas bravas, sí ha estado en el ojo de la polémica porque en el partido entre Puntarenas y Alajuelense solo estuvo disponible 30 minutos por un problema de comunicación y el duelo entre Saprissa y Pérez Zeledón se atrasó precisamente por lo mismo.