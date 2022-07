Presidente de Saprissa está dolido con un jugador de la Liga (video)

El presidente de Horizonte Morado, Juan Carlos Rojas, confesó en el programa El Marcador del periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepebomba, que está un poco dolido con un jugador de Alajuelense.

La pregunta del panameño fue muy específica, si estaba dolido con que el panameño Rolando Blackburn hubiera firmado con el archirrival, Liga Deportiva Alajuelense, luego de su paso por el cuadro morado en el 2016 y 2017, donde incluso obtuvo un título en el Invierno 2017.

09/06/2022, San José, Estadio Ricardo Saprissa, conferencia de prensa con el presidente del Deportivo Saprissa Juan Carlos Rojas, después de la reunión de accionistas del equipo. (Jose Cordero)

Aunque al principio el moradito dijo que no, conforme avanzó la conversación Rojas terminó diciendo que sí le dolía la incorporación de Blackburn al cuadro rojinegro.

Rolando Blacbun fue campeón con Saprissa en el Invierno 2017. (Luis Navarro)

“Me duele un poquito porque sé que por muchos años Rolando quería regresar al Saprissa, él no había escondido su cariño por el Deportivo Saprissa y la verdad me da un poco de tristeza que no se haya dado esa oportunidad... Me parece una excelente persona, un gran jugador y creo que ambos queríamos que se diera otra vez esa unión (...)”.