Presidente del Cartaginés detalló todo lo malo del fútbol nacional

Leonardo Vargas espera que, tras las elecciones en la Fedefútbol, la situación mejore. (Rafael Pacheco Granados)

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, no se guardó nada en el programa 120 minutos de radio Monumental y dijo de todo, incluso aseguró que quitar al técnico Luis Fernando Suárez de la Tricolor no será la solución definitiva del fútbol nacional.

Por eso espera que en caso de que Osael Maroto gane las elecciones del comité ejecutivo el próximo mes, esas cosas empiecen a mejorar.

“Pero hay que cambiar cosas, no solo al entrenador, hay una serie de procesos y cosas que se dan en la Federación, no es de seguir así, hay muchas personas haciendo poco o hay gente inclusive haciendo nada, todo eso hay que cambiarlo para que el fútbol de Costa Rica mejore.

“El fútbol nacional está de capa caída viendo lo que está pasando, el fútbol ahí está, el problema es que está mal dirigido, hemos tomado decisiones equivocadas a nivel de dirigencia durante muchos años y eso hay que cambiarlo inmediatamente, ojalá que el nuevo comité director de verdad llegue a hacerlo, confío mucho en Osael”, aseguró Vargas en el programa radial.

¿Echarlo ahorita?

Para Vargas, eso de alargar la decisión de quitar al cuerpo técnico de la Selección Mayor fue buena, incluso no le extrañaría que ese chicharrón le toque al nuevo comité ejecutivo por el corto tiempo que queda.

“Creo que lo más prudente que hicieron fue eso, dejarle esa decisión al nuevo comité, creo que lo que ahí se decida va a repercutir enormemente en estos próximos cuatro años que va estar al frente otro comité, no deben de tomar una decisión al respecto, fue lo más prudente esperar y si hay que hacerlo por un mes y medio más creo que es lo más conveniente”, aseguró don Leonardo.

Fiel a su estilo de decir las varas como son, mantiene su posición que fue un gran error renovar a Suárez tras el mundial de Qatar 2022.

“Tengo el pensamiento que a este señor (Luis Fernando Suárez) lo habría sacado desde hace mucho tiempo de la Selección y no le hubiera dado la posibilidad de ir al Mundial con un contrato ya firmado, pero los que decidieron en ese momento fue al calor del momento de la clasificación obtenida de forma milagrosa tras una segunda vuelta increíble, se tomó esa decisión por presión de que se iba a ir a Ecuador o Perú, fue lo que llevó al comité director o a Rodolfo Villalobos a tomar la decisión de firmarlo”, finalizó el miembro del cuadro blanquiazul.

Pondría condiciones

En la entrevista radial hasta le preguntaron si en caso de que Osael Maroto no hubiera aceptado la candidatura a la presidencia se habría mandado por el puesto y de una dijo que sí, pero con ciertas condiciones.

“Creo que sí, pero si tengo espacio para trabajar, hacer cosas y ser escuchado, de lo contrario no, mejor no, si es a ser un voto más y estar reunido, pero no tengo injerencia en las decisiones importantes de la Federación, no iría”, sentenció.