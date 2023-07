Presidente del Cartaginés no le tiene miedo a Keylor Navas y de una vez le marcó la cancha

Leonardo Vargas no se anduvo con cuentos para decir que a Keylor Navas hay que marcarle la cancha en la selección. (Rafael Pacheco Granados)

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés y próximo segundo vicepresidente de la Fedefútbol, no se anduvo por las ramas para hablar que en la federación hace falta meter un poco de mano dura con ciertas figuras y situaciones.

LEA MÁS: Luis Enrique tomó una decisión que dejaría claro el destino de Keylor Navas

En entrevista en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, el dirigente blanquiazul puso como ejemplo el caso de Keylor Navas, quien a su criterio debe tener más compromiso con la Tricolor y alcahuetearlo menos en sus repetidas ausencias.

“¿Qué es mano dura? No permitirle a Keylor Navas que falte tanto a la selección y solamente para la eliminatoria, puede ser que Keylor no quiera venir, está bien, pero que se diga, Keylor no viene porque no quiere, no porque no se le convoca porque se esconde tras una no convocatoria la falta de decisión del muchacho para no venir”

“Se convocan a los 23-30 jugadores que van a venir para algún partido, fogueo o lo que sea y si alguno no viene, que se diga, no vino porque no quiso y ahí se van tomando decisiones sobre él o sobre cada persona, pero si usted deja entrever que no es que sea por él o así, vamos mal”, tiró.

Según Vargas, él habla de Keylor porque es el ejemplo que hoy tenemos a mano, pero cualquier jugador no puede tener esos privilegios de faltar solo porque no quiere ir y después tomarse en cuenta más adelante, sin que sepa nada.

“Ahora sí, ya el chiquito quiere venir, entonces que venga, eso es lo que hay quitar, eso es lo que no puede pasar en las convocatorias de la selección. Hay que ser claros, puede no querer venir, pues a nadie se le puede obligar, sino quiere venir simplemente que no venga, pero que la gente sepa que es él el que no quiere y no quede la duda de porqué no se convocó”, comentó.