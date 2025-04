Presidente del Puntarenas revela la insólita petición que hizo Alajuelense para vital partido

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC reveló que Alajuelense le pidió cubrir los gastos de transporte y alimentación, al llevar el partido a Guanacaste. Rafael Pacheco

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC comentó que Alajuelense le pidió cubrir los gastos de alimentación y transporte, por jugar el partido del próximo domingo, en el estadio Chorotega.

El cuadro naranja tiene vetado el estadio Lito Pérez, debido a los incidentes que se reportaron en el partido contra Saprissa y por eso, decidieron que usarán como casa la sede de la ADG, cosa que al parecer, no le hizo nada de gracia a la Liga y se apegaron al reglamento del torneo con una petición inusual pero a fin de cuentas que sería legal.

“Lo curioso es que Alajuelense mandó un comunicado al Comité de Competición, en donde dicen que teníamos que pagar la alimentación y el transporte, los gastos que incurrirían por trasladarse a Guanacaste.

“Parece que hay un artículo que habla de este tipo de temas (artículo 66) y el Comité de Competición tiene que verlo, pagaríamos la diferencia de no jugar en el Lito Pérez y jugar en el Chorotega, porque igual iban a incurrir en gastos al ir a Puntarenas”, afirmó en declaraciones a Teletica Radio.

Trejos comentó que la dirigencia de Alajuelense le pidió jugar el lunes, en el estadio Ernesto Rohrmoser y los porteños les dijo que no y el partido se mantendrá para el domingo, a las 5 p.m.

El dirigente porteño afirmó que les tomó por sorpresa la sanción que se le impuso al club por dos partidos, pues según él, lo que ocurrió no fue reportado por los árbitros.

“Me toma por sorpresa cuando se da la sanción, el comisario no reportó el escupitajo, el comisario no hace una alusión en cuanto a ese tema específico, que fue testigo, eso no es así”, afirmó.