Presidente del Santos denuncia que Sporting trata de quitarles jugadores al ofrecer el triple de salario

El presidente del cuadro guapileño, Rafael Arias, aseguró este jueves que el Sporting FC ha estado tentando a sus futbolistas y agregó que ya fichó a Bryan López y Juan Diego “el Chino” Madrigal y tienta a otros futbolistas para que abandonen el conjunto caribeño.

Según Arias, los josefinos están “enamorados del Santos”.

Bryan López va para Sporting. Foto: Prensa Santos

“Sporting ya tiene fichado a Juan Diego “El Chino” Madrigal, quien tiene contrato con Santos, pero yo le voy a dar la oportunidad de que se vaya porque el dinero que le está pagando Sporting no se lo puedo pagar yo. No me puedo salir del presupuesto”, aseguró Arias en radio Columbia.

“De hecho ellos (Sporting) tienen mucho más dinero que nosotros y le triplicaron el salario. El Chino es un muchacho al que quiero mucho, el Santos lo quiere mucho y no le puedo negar la oportunidad de que se vaya a ganar el dinero que yo no le puedo pagar”, agregó.

El dirigente enfatizó que lo toma con tranquilidad, pues en el pasado fueron los equipos grandes los que se llevaron a sus figuras cuando estaban en su mejor momento.

Rafael Arias dijo que las cosas se deben hacer con elegancia.Foto: Cortesía (Cortesía)

No titubeó al afirmar que Sporting también tentó al guardameta Kevin Ruiz, al volante y capitán Osvaldo Pato Rodríguez y desde el arranque del torneo ya habían negociado con Bryan López, a quien se le vencía el contrato.

“Ya pasamos por donde asustan. Sporting debe aprender que debe trabajar diferente, tenemos que trabajar como se trabaja en México, como se hacen en Europa las negociaciones”, dijo Arias.