Presidente del Santos dice que Vladimir Quesada les faltó el respeto

Jorge Solano, presidente del Santos de Guápiles, resintió las palabras del entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada y expresó a La Teja cómo se siente y cómo las recibe.

Santos eliminó a Saprissa y Vladimir Quesada dijo que el torneo no tiene importancia.

Santos eliminó a Saprissa del Torneo de Copa este miércoles en la tanda de penales, y Quesada dijo, luego del partido, que no era un torneo importante.

Esa declaración no fue bien recibida por el presidente de Santos, un joven dirigente que trabaja por amor al equipo, con las uñas, y que dice que su club es el que tiene el presupuesto más bajo de la Primera División. Se sintió irrespetado.

“Yo siempre he sido de una línea en mis declaraciones de no meterme con las personas, pero puedo decir que hasta lástima me dan esas declaraciones, él defiende su trabajo atacando a un torneo, puedo decir que hasta lástima da”, dijo a La Teja.

Solano añadió que Saprissa dio muchos indicios de que sí le dio importancia al torneo y que Quesada intentó justificarse, pero que lo pudo hacer de otra forma.

Vladimir Quesada le bajó el piso al Torneo de Copa. (JOHN DURAN)

“Si no fuera importante, ¿por qué viajaron desde la mañana?, ¿por qué hicieron una miniconcentración?, llegaron a las diez y lo puedo decir porque estuvieron en el hotel de la familia donde yo estaba trabajando. No me lo contaron, los vi”, manifestó.

Solano entiende que el técnico de Saprissa justifique una derrota, pero insistió en no estar de acuerdo con la forma en que lo hizo.

“Cualquiera quiere defender su trabajo, pero lo debió hacer de otra manera. Al final de cuentas, no es personal porque sé que no lo hace con la intención de menospreciar, es para defender su trabajo, pero entró en la controversia. No fue la forma correcta”, acotó.

Finalmente, dijo que, así como está irrespetando al Santos, también lo está haciendo con Guadalupe, con Puntarenas y con Alajuelense, los otros clasificados a las semifinales, que se prepararon bien y dieron su máximo esfuerzo para estar en semifinales.

“No voy a jugar de papista, pero al final de cuentas es fútbol y se entiende, defiende su trabajo pero a como está irrespetando al Santos, también lo hace con Alajuelense, Guadalupe y Puntarenas FC, que están allí porque dieron su máximo esfuerzo”, agregó.

Este tipo de declaraciones abren un debate sobre la importancia de torneos como el de Copa en Costa Rica, especialmente para los equipos con menos recursos, que ven en estas competencias una oportunidad para destacarse. La opinión de Vladimir Quesada genera eco no solo en Santos, sino en otros clubes clasificados que siguen luchando por el título.