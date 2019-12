No me voy a poner hacer un análisis uno a uno. Yo creo que hubo refuerzos que fueron vitales, pero otros no tuvieron tanta participación. Aquí hay mucha exigencia. Los que no cumplieron las expectativas tendrán un torneo más para adaptarse y hacer diferencia. Si uno viene a Saprissa tiene que marcar diferencia, como David Ramírez, Roy Miller o Suhander, quien hizo las cosas bien. De pronto, los demás tienen que trabajar un poco más.