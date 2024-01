Presidente del Saprissa saca pecho por el club con extenso mensaje en redes sociales

Juan Carlos Rojas se tomó varios minutos para explicar por qué Saprissa ha sido exitoso en los últimos años. (MAYELA LOPEZ)

A pocos días que arranque el Clausura 2024, Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, se inspiró bastante para compartir un largo texto donde raja con los logros del club y, de paso, le mandó un filazo a los demás rivales.

Rojas hizo la publicación en su cuenta de X (antes Twitter), enumeró las claves del éxito de la S a lo largo de los años y dijo que, hasta el momento, ha cerrado con broche de oro con el tricampeonato.

Lo tituló bajo el nombre “Análisis del modelo de gestión deportivo del Saprissa” y lo subidividió en ocho puntos que dan en el clavo de las cosas que han hecho.

Una de las ideas que sacará más roncha entre los demás aficiones es sobre el ADN morado.

“Sí, el ADN de Saprissa es de verdad y es único. Pocos lo entienden, es dificil de explicar e imposible de replicar. ADN no significa que un jugador tuvo que haber “nacido” (futbolísticamente) en Saprissa. El ADN es una serie de valores, hábitos, creencias, códigos y costumbres que se traen o se ADOPTAN, pero que están tan claros que marcan comportamientos. Cuando un jugador externo llega, lo comprende rápidamente. Y el que no los siga, el que no los sienta, o se adapta rápidamente o sale del equipo”, indicó.

En cuestión de minutos muchos usuarios replicaron el tema en sus perfiles, desde que están de acuerdo, otros a medias porque solo se refleja a nivel local y no en Concacaf y unos pocos del todo lo rechazaron.

A continuación les dejamos la publicación completa para que saque sus conclusiones.