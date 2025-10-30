Presión máxima: Herediano obligado a ganar ante Sporting para seguir con vida

Herediano está al borde del fracaso en el campeonato nacional, por lo que el juego de este viernes por la noche ante Sporting, en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, será crucial para los intereses del bicampeón nacional.

Los florenses recuperaron la esperanza tras vencer al Club Sport Cartaginés 2-1 en Heredia el fin de semana anterior, este marcador, más la derrota de Liberia, ante Sporting, sumado a las pérdidas de Pérez Zeledón en Alajuela y Puntarenas en el Ricardo Saprissa, le devolvieron la esperanza a los de Jafet Soto.

Sin embargo cada partido para los rojiamarillos es casi que una final en la lucha por evitar un fracaso que sería algo histórico, ya que Herediano no sabe lo que es quedarse fuera de la segunda ronda desde el invierno 2008.

Jafet Soto solo ha podido ganar un partido tras su vuelta al banquillo rojiamarillo después de la salida de Hernán Medford. (Mayela López/Mayela López)

El panorama del Herediano

Herediano llega en la séptima casilla del torneo tras sumar 16 unidades en 14 jornadas, y a falta de cuatro partidos por disputar, la situación para Jafet Soto y sus pupilos es de ganar y esperar resultados.

Cartaginés es actualmente el cuarto lugar, con 20 unidades, cuatro más que los florenses, no obstante los blanquiazules tienen un duelo menos, ya que deben su visita al Alejandro Morera Soto, en Alajuela, de la primera vuelta.

Liberia es otro de los que está en zona de clasificación con 23 puntos, tras las mismas 14 fechas disputadas que el Herediano, y por encima se encuentra Saprissa de segundo con 26 y Alajuelense, con ese juego pendiente ante Cartago, tiene 27 unidades.

Puntarenas con los mismos 16 puntos que Heredia, pero con mejor gol diferencia, menos dos, mientras que los florenses tienen negativo de cinco, más Pérez Zeledón con 17 unidades, se encuentran, de la misma manera, por encima del bicampeón nacional, es decir que los de Soto necesitan que se combinen los marcadores, como los de la última fecha para escalar posiciones.

Herediano aún tiene opciones de clasificar para buscar el tricampeonato. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

El calendario del Herediano de cara al cierre de la fase regular

Los rojiamarillos tienen cuatro partidos por jugar, es decir 12 puntos en disputa, siendo el primero este viernes contra Sporting, que se encuentran a solo dos puntos de los monarcas nacionales, seguidamente se viene el parón por el tema de la Selección Nacional y la fecha FIFA para buscar la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El torneo nacional se reanudará el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, y los rojiamarillos tendrán la prueba de fuego visitando el Ricardo Saprissa, para después cerrar ante uno de los coleros, el San Carlos de Wálter Centeno en Santa Bárbara, único juego que les queda en condición de local, y en la última fecha, ante uno de los que actualmente está por encima, Pérez Zeledón, en la cancha de los generaleños.

Herediano, además, de la desventaja en cuanto a puntos, debe pensar en mejorar su gol diferencia, ya que con respecto a los que ahorita están en ese tercer y cuarto lugar, la distancia es tanta que se podría considerar como una unidad menos para los florenses.

Los bicampeones tienen un negativo de cinco, algo que está muy lejano al positivo de seis de Cartago y al de tres a favor de los liberianos.