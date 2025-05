Presión que metió Saprissa contra arbitraje le dio resultado: esto anunció la Comisión este viernes

Keylor Herrera (7) y Benjamín Pineda (17) quedaron fuera de la jornada 21, que iniciará este viernes. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los árbitros Keylor Herrera y Benjamín Pineda, quienes fueron señalados por la dirigencia del Saprissa, luego del juego entre los morados y Cartaginés, quedaron fuera de la jornada 21 del Clausura, que inicia este viernes.

La Comisión de Arbitraje dio a conocer las designaciones para la penúltima fecha de la fase regular, que inicia con la mejenga entre Sporting y San Carlos y ninguno de los involucrados en la polémica mejenga fueron llamados para los encuentros de este fin de semana.

Para el Sporting vs San Carlos pitará Jonathan Leitón; para el Liberia vs Cartaginés, Adrián Chinchilla; para el Santa Ana vs Alajuelense, Róger Vindas; para el Santos vs Pérez Zeledón, Anthony Bravo y para el Herediano vs Puntarenas, Juan Gabriel Calderón.

Recordemos que Herrera fue el central durante el partido entre morados y brumosos. Saprissa reclamó el actuar de él y de su compañero Benjamín Pineda, quien estaba en la sala VAR, luego de anularse un gol a favor de los morados y que según la Comisión, era válido.

Herrera fue duramente criticado por un gol que anuló a Gino Vivi, durante el juego con Cartaginés. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

El pronunciamiento de la comisión hizo que Saprissa pidiera la suspensión de ambos centrales, y no escondieron su molestia ante lo ocurrido, pues el gol de Vivi pudo darle la victoria a los tibaseños y devolverlos al cuarto lugar de la tabla.