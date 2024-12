Primera piloto de 4x4 en Costa Rica inspira tras sortear obstáculos más allá del barro

Dayana Marín Zúñiga se dio a conocer como la Dama del Hierro en las competencias de 4x4. Foto: Cortesía.

El nombre de Dayana Marín Zúñiga debería escribirse con mayúsculas y tomarse como una referencia en los deportes de motor en Costa Rica, pues con solo 20 años, en el 2017, fue la primera mujer en retar al barro y romper con lo que era, básicamente, “una competencia de hombres”.

Su carácter, fortaleza y espíritu fueron suficientes para demostrar que estar detrás de un volante compitiendo no es un asunto de género, sino de capacidad y pasión, algo que se trae, por lo que tras demostrar sus kilates se ganó el respeto de muchos en las competencias nacionales de 4x4

Lo hecho en la pista le valió a Marín que la apodaran la Dama de Hierro, igual que a la ex primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, con quien se identifica por ser de una voluntad férrea.

Este 8 de diciembre, Dayana volverá a competir en el Desafío 4x4, que se realizará en la pista del antiguo hipódromo de Cartago, lugar que le trae muy buenos recuerdos, pues fue allí que hace siete años se mandó a correr por primera vez, y donde empezó a hacerse un nombre en esta disciplina.

Dayana Marín Zúñiga demuestra que en el barro las chicas también tienen mucho que ofrecer. Foto: Cortesía 4x4 del Trópico. (Jose Rosales)

“La pasión por el 4x4 nace desde que era una niña. Realmente, no solo por el 4x4, siempre fui muy apasionada por los motores y cosas de motores en general, entonces desde niña traigo eso. Y el que me ha inculcado esta pasión y que me ha enseñado mucho ha sido mi papá”, explicó.

Como muchas mujeres que deciden meterse a un mundo dominado por hombres, en este caso, su lucha no fue solo en la pista, sino en demostrar que podía ser lo suficientemente buena e ignorar los comentarios y actitudes de quienes no entendían qué estaba haciendo ahí metida.

Parte de la clave del éxito fue hacer oídos sordos a quienes no le aportaban nada y aprender de aquellos que sí le dieron una mano y creyeron en su capacidad desde un inicio.

Dayana Marín Zúñiga se dio a conocer como la Dama del Hierro en las competencias de 4x4. Foto: Cortesía.

“Me topé con muchos comentarios machistas, claro que sí; de hecho aún los topo. La gente siempre habla mucho, llegaron a mis oídos comentarios negativos. De que una mujer participe además en la categoría de ocho cilindros, que a nivel de motor es la más potente, porque está la de cuatro, la de seis y la de ocho.

“Pero, realmente, a como he recibido comentarios negativos, también he contado con muchísimo apoyo; entonces, lo importante es quedarse con eso, con los que construyen y te quieren ayudar”, aseguró.

En el ambiente del 4x4, Dayanna se ha vuelto reconocida y le halaga mucho escuchar que su ejemplo ha incentivado a que otras mujeres se metan en esto y que niñas hasta la busquen para tomarse fotos con su carro, un jeep cj5 modelo 83 el cual, sin duda, llama muchísimo la atención.

Dayana Marín Zúñiga se enorgullece en que las niñas se inspiren con su ejemplo a hacer cualquier cosa que se propongan. Foto: Cortesía.

De hecho, fue en la pista que la bautizaron la Dama de Hierro, pues a muchos les llama la atención ver cómo domina su vehículo, y pasó de ser una piloto que fue soltando poco a poco y quedó quinta en su primera carrera, a ser la ganadora ya de una competencia el año pasado en ocho cilindros.

“Cuando inicié realmente no lo esperaba, más que no había participación femenina, costaba mucho ver mujeres manejando en los eventos de 4x4, pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que hay un montón de mujeres, a quienes les encantan los deportes de motor, que también tienen buen manejo, y que son supercargas.

“Yo siempre les hago la invitación y me siento superorgullosa cuando veo a una mujer compitiendo. Ya sea en el 4x4 o algún deporte de motor, siempre abro la invitación a las mujeres para que participen, para que se animen. He dicho muchas veces, esto no es una cuestión de género; realmente, tanto un hombre como una mujer, pueden tener las mismas habilidades”, destacó.

Dayana Marín Zúñiga se ganó el respeto de muchos en el 4x4. Foto: Cortesía.

La nave que maneja se apoda igual que ella, la Dama de Hierro, y además se caracteriza porque su copiloto también es mujer, Susana Peralta, en lo que es la única tripulación femenina.

Hoy ya tiene sus patrocinadores que la apoyan en esta aventura, todo un equipo de trabajo detrás como el resto de pilotos, cosas que Dayanna se ganó con su capacidad y esfuerzo en el barro.