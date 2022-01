Prohibición de aficionados a los estadios no afectará la asistencia a los 90 minutos por la vida

Los 90 minutos por la vida siguen firmes y sin cambios, confirmó Ricardo Chacón. Foto: Instagram.

La Unafut dio este viernes el sorpresivo anuncio de que el Ministerio de Salud prohibió la asistencia de aficionados a las primeras tres fechas del torneo de Clausura que arranca este martes.

El motivo sería el aumento de casos de covid-19 y la variante ómicron, aunque el ente rector del fútbol nacional no confirmó eso.

“A principios de la próxima semana nos brindarán más información y solicitan esperar la oficialidad que brindarán por parte de Gobierno”, dice el comunicado enviado por la Unafut.

El Ministerio de Salud informó esta viernes que, desde el 4 de enero, venimos en un constante aumento de casos. Desde ese día se han sumado 10.134 contagios nuevos.

Eso sí, este anuncio no afectara que los aficionados puedan asistir a la cuadrangular 90 minutos por la vida, organizada por la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI), y que tiene permitido un aforo de 21 mil personas en el estadio Nacional.

“Esta directriz no nos afecta, hablé con los encargados del evento del Ministerio de Salud y me indicaron que no hay ninguna directriz, el evento sigue tal como se planeó, sin ningún problema”, comentó Ricardo Chacón, uno de los organizadores de la cuadrangular.

Las personas que deseen asistir al evento benéfico todavía pueden conseguir sus entradas por medio de SINPE móvil, al 8620-9090. Además, este sábado, aquellos que no pudieron comprar por el sitio web de Special Ticket, podrán hacerlo en las boleterías del estadio, informó la organización.

Las puertas del estadio se abren a las 4 p.m. con un esquema de franjas horarias, a las 4:50 habrá un concierto con la banda Chiqui Chiqui y Javier Cartín y a las 6 p.m arrancarán las cuatro mejengas de 30 minutos cada una.

Otro detalle es el espectáculo de medio tiempo con el tenor costarricense Joaquín Iglesias, que cantará tres canciones muy especiales para los ticos, que serán una gran sorpresa.

Quienes asistan deben contar con esquema de vacunación completo con más de 14 días de emitido.