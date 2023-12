Protagonistas de la goleada del Cartaginés a Saprissa en Tibás dudan de una posible remontada

Esa noche Marcel Hernández se jaló un doblete. (Jose Cordero)

La primera vez que el Club Sport Cartaginés venció por cuatro goles de diferencia al Deportivo Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa, en esta década, fue en el 2020, cuando la pandemia empezaba a hacer estragos en Costa Rica.

Aquel miércoles 23 de setiembre del 2020 se jugaba la tercera fecha del Clausura 2020 y en ese entonces los brumosos sorprendieron en San Juan de Tibás porque en cuestión de 39 minutos ganaban 3-0 con una contundencia pocas veces vista.

Con base a esa proeza blanquiazul, buscamos a dos de las figuras que estuvieron presentes en esa goleada para conocer desde su propia experiencia, si el club papero tiene la posibilidad de aplicar la misma medicina este sábado en la Cueva y así buscar el pase a la final del Apertura 2023.

Ambos coincidieron que no es imposible, pero con el rendimiento que ha mostrado la S en la temporada, aseguran que el camino es muy complicado para los brumosos.

Hernán Medford en ese momento era el técnico de Cartago y la mente maestra de ese partidazo, pese a que tiene buenos recuerdos de esa mejenga, ve rudo que la actual planilla lo logre.

“Fue un partido muy bien jugado por el equipo, fue solvente e hizo muy buenas cosas, meterle cuatro goles al Saprissa en Tibás no es fácil, las oportunidades que ha tenido Cartaginés en los últimos años han sido muy pocas.

“Obviamente, como está jugando Saprissa, pareciera que está sentenciada, porque Saprissa ha hecho un gran torneo, hizo un buen partido en el primer duelo de la semifinal. Cartaginés tiene que reivindicarse y cambiar muchas cosas en pocos días, los brumosos no vienen bien en los últimos partidos, por eso el favorito por cerrar en casa es el Saprissa”, agregó.

Ronald Mauricio Montero, quien fue el encargado de cerrar aquella goleada, con un gol al minuto 60, desde la pena máxima, confía que los azules den la remontada, pero es consciente de la actualidad morada.

Todo un clásico: Hernán Medford (der.) dando indicaciones y generando dolores de cabeza a los árbitros. (Jose Cordero)

“Fue un momento muy bonito, desde el primer tiempo íbamos ganando tres a cero, después en el complemento hice el cuarto desde la pena máxima, fue una satisfacción muy bonita, meter cuatro goles en el Ricardo Saprissa no siempre pasa y fuimos unos de los primeros en hacerlo. Esperemos que el Cartaginés le pueda dar la vuelta, sabemos que es difícil porque Saprissa anda en un buen momento, por eso espero que mis excompañeros le den esa alegría a la afición”, detalló.

Lulita detalló que un factor que podría desencadenar la remontada sería el resultado del partido de ida, por eso siente que la serie no está completamente sentenciada.

“No creo que esté definida, siento que ese juego (el de ida) les tocó el orgullo a mis excompañeros, no es fácil perder dos a cero en casa, en el pasado se ha ganado por varios goles, Saprissa está en un buen momento y Cartaginés ha bajado un poco en su accionar colectivo, pero ellos como profesionales e irán a darlo todo para darle la vuelta.

“Que defiendan el orgullo, que no den una bola por perdida, puede pasar de todo, si hacen gol en los primeros quince minutos y todo puede cambiar, por eso tienen que apoyarse entre todos”, aseguró.

Afición clave

La afición del Cartaginés es bien conocida por su gran fidelidad en los momentos más complicados, ambos concordaron que no importa el desenlace, nunca deberán dejar de alentar.

Montero espera que para los próximos juegos, la actitud de la hinchada mejore, principalmente cuando juegan de locales.

“La afición del Cartaginés es una de las aficiones más fieles del país, me sorprendió el domingo pasado que no fueron muchos al estadio Fello Meza y quizás eso influyó mucho en el marcador, igual ellos han estado en las buenas y en malas y espero que esta vez no será la excepción, que den esas buenas vibras”, respondió Ronald.

Medford, por su parte, se enfocó en aconsejar a los pocos aficionados brumosos que llegarán a la Cueva, fue al decirles que vivan al máximo el juego.

“La afición de Cartaginés es muy buena afición, disfrutarán el partido y a ver qué pasará. Pese a que en el juego de este fin de semana la mayoría serán saprissistas, nunca se pierde la esperanza y como aficionados, deben esperar que el equipo gane bien y meterse a la final, pero va a ser muy complicado”, culminó.

Después de esa mejenga del 2020, solo una vez se repitió que Cartaginés le metiera cuatro goles al Sapri en su casa y dejarse los tres puntos, fue en enero del 2022, de la mano de Geiner Segura. Veremos si este sábado, a las 8 p. m., la historia les dará una alegría a los dirigidos por Mauricio Wright.