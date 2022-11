Psicólogo de Selección de Costa Rica responde a las críticas: “Desubicado es no tener objetivos”

Para Felipe Camacho, psicólogo de la Selección de Costa Rica, es claro hacia dónde apunta el grupo. (Fedefutbol )

El optimismo es un detalle que reina en la selección de Costa Rica, la confianza está al tope y por eso se dice sin temor y con convicción que el objetivo no es otro que ser campeones mundiales.

A muchos les hace ruido la frase y consideran que no es realista ni ubicado pensar así, cosa que el psicólogo de la selección Luis Felipe Camacho contradice por completo.

Este lunes por la mañana en Costa Rica, la tarde en Qatar, el doctor colombiano afirmó a los medios en Doha que desde la ciencia es demostrable que ponerse objetivos altos es trascendental para triunfar.

“Primero que todo me hago absolutamente responsable de eso (de decir que seremos campeones mundiales) si van a criticar, que me critiquen a mí. Lo digo desde la neurociencia, es más desubicada la persona que ni siquiera tiene objetivos, que no sabe para dónde va”.

“Por el control, la ciencia dice que cuando estás con objetivos claros en la vida tu cerebro produce sustancias químicas distintas a quien no tiene ningún objetivo, por eso a quien opina así también lo digo con todo respeto, es un poco de desconocimiento”, afirmó Camacho.

Defensor de la Tricolor contradice a Hernán Medford sobre su pronóstico del Mundial

El doctor llevó al idea que no hay que tenerle miedo a los sueños y en un mundial cualquiera puede apuntar a los grandes objetivos, eso no se limita solo para unos pocos.

“Los muchachos -diría yo mentalmente- están perfectamente bien, igual de fuertes como vienen hace mucho tiempo y ahora incluso mucho más seguros. Ya no tienen miedo ante las cámaras y la prensa de poner en común los objetivos a los que vinimos, que es trabajar para ser campeones”.

“¡A nosotros se nos hace tan raro! Critican y hacen una fiesta porque un jugador lo dice, pero si lo dice un argentino o un europeo es normal, eso estamos trabajando con ellos, que esa mentalidad ganadora empiece a ser normal para recoger las semillas a corto, mediano y largo plazo”, explicó.

Sin miedo al éxito y sin hacerse menos que nadie, en la Selección la tienen muy clara, por más que alguno se extrañe o en su mente eso no haga click, están blindados de las críticas o mala vibra.

“Busquen bibliografía científica de deportes de élite y verán que una de las claves de muchos deportistas de élite tanto en lo individual como en lo colectivo, es que demostraron que para poder llegar a grandes cosas lo que tuvieron que hacer fue blindarse e ignorar el ruido porque si no, no lo lograban”.

“La muestra es tan poderosa en la selección que ahora ellos lo dicen, que quieren ser campeones del mundo, claro decirlo no significa que se va a dar, esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas, pero para eso estamos trabajando y con todo respeto, nos tiene sin cuidado lo que diga la prensa, las personas, el uno o el otro, gracias a que ellos eliminaron el ruido estamos acá”, finalizó.