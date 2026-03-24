Publicación de Cristiano Ronaldo y su prometida desató polémica en redes

Cristiano Ronaldo y su prometida, Georgina Rodríguez, son tendencia, pues una publicación en redes sociales desató todo tipo de comentarios.

En la foto aparecen dos relojes de lujo mientras sostienen el volante de un Bugatti Centodieci, valorado en 11.5 millones de euros (¢5 mil millones), además de su anillo de compromiso.

A meses del inicio de una nueva Copa del Mundo, donde Cristiano representará a Portugal, el delantero de 41 años no se priva de ningún lujo. Ambos exhibieron dos relojes Patek Philippe, de origen suizo, junto al anillo de compromiso, que está compuesto por diamantes de alto valor, según reportes de medios internacionales.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez abrieron la polémica, por una publicación en redes sociales. Foto: Instagram Georgina Rodríguez. (Foto: Instagram Georgina Rodríguez./Foto: Instagram Georgina Rodríguez.)

Una escapadita

“Cenita con amor”, expresó Georgina en sus redes sociales sobre el plan que compartieron. Sin embargo, lo que acaparó la atención fue la cifra total que suman los objetos en la imagen.

Al desglosar cada elemento, se alcanza un valor cercano a los 17 millones de euros, unos ¢ 9 mil millones) reunidos en una sola fotografía.

Siendo el automóvil el bien más costoso de la postal, los relojes —modelos 5719/10G y 7118/1450R— tienen un valor estimado conjunto de un millón de euros (¢539 millones).

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son pareja desde el 2016. Foto: archivo. (Infobae)

Por su parte, el anillo, que se hizo viral a mediados de 2025, tendría un valor aproximado de seis millones de dólares, dependiendo de la pureza del diamante y la cantidad de gemas.