¿Puesto de Luis Fernando Suárez corre riesgo?: “No pensamos en situaciones pesimistas”

Luis Fernando Suárez ya se dejó de las risas que tenía al inicio de su proceso . Foto Alonso Tenorio Luis Fernando Suárez ya se dejó de las risas que tenía al inicio de su proceso . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Luis Fernando Suárez, técnico de la selección nacional, vive momentos de gran presión con una selección que no le camina por ninguna parte y el panorama luce muy, muy complejo.

La Tricolor enfrentará este jueves como visitante a Honduras, a las 6:05 p. m., el domingo recibe a El Salvador y el miércoles jugará ante Estados Unidos en Columbus, Ohio, duelos que lucen complicadísimos para una equipo que apenas sumó dos puntos en sus primeros tres juegos en la octogonal rumbo a Catar 2022.

Si la Sele no levanta en estas tres mejengas, ¿es posible que el puesto de Suárez corra riesgo?, el seleccionador prefiere no pensar en eso.

“Somos conscientes de las necesidades que tenemos. No puedo hablar de situaciones pesimistas, sino optimistas. Pienso en sacar los tres puntos y no en otra cosa, nada más. Es que cuando uno trabaja en esto siempre se enfoca en ganar y no en lo negativo”, respondió Suárez ante una consulta de La Teja.

Al colombiano se le ve más golpeado anímicamente que cuando llegó hace tres meses, cuando se mostraba muy entusiasta.

Hoy su semblante es muy serio y hasta da respuestas muy cortas, aunque él asegura ser el mismo que cuando llegó.

“Estoy acá trabajando para una Federación que me contrató y lo estoy haciendo de la forma más seria posible. No cambia en nada mi pensamiento del instante en el que vine, a este momento en el que estoy frente a los medios respondiendo preguntas”, respondió de forma seca ante la pregunta de si su ilusión era cada vez menor.

A Suárez le han aparecido múltiples obstáculos en su camino como seleccionador, como lesiones de jugadores, renuncias de seleccionados, malos resultados, mala forma del equipo, situación que claramente golpean a cualquiera, aunque él no es de sentarse a llorar.

“No es de visualizar, es de solucionar. Hay que ser consciente que hay jugadores que uno no llamará, otros estarán lesionados y también se darán situaciones como las que pasan ahora (renuncias de futbolistas). Lo importante es buscar soluciones”.