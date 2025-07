Puntarenas de luto por muerte de figura que por años guardó lo más preciado para los porteños

Puntarenas está de luto; doña Agnes Mc Adam, una fiel seguidora de los equipos porteños, falleció este domingo, según informó el club en una esquela.

Agnes McAdam en octubre del 2022 cuando nos contó la historia del trofeo. (Cortesía / Archivo/Cortesía / Archivo)

Doña Agnes no solo era una seguidora del PFC e integrante de la Hincha Naranja, también fue miembro de la Junta Directiva del Municipal Puntarenas, el cuadro que ganó el título de primera división en 1986.

Precisamente, ese trofeo ella lo resguardaba en su casa de habitación, ubicada cerca del estadio Lito Pérez.

El Municipal Puntarenas campeón de 1986, en el Rosabal Cordero.

La Teja había conversado con doña Agnes en octubre del 2022, cuando dio a conocer que ella era la guardiana de aquel trofeo que conquistaron en el estadio Alejandro Morera Soto.

En aquella ocasión nos contó que los desórdenes administrativos hicieron que el trofeo llegara a su casa, desde el 2003.

“Toda una vida fui directiva del equipo (Municipal Puntarenas) y del grupo de apoyo del cuadro, y llegó un momento en que fui hasta presidenta (en el 2003)“, nos dijo en aquel entonces.

“El señor Álvaro Moreno, quien era el presidente (en el 2001-02), decidió que iba a vender los activos del Municipal y que el equipo iba a desaparecer.

“Yo me le paré en una reunión y le dije que no podía hacer eso, porque el equipo tenía socios y era de los socios y no de él, entonces me respondió: ‘¿Quién se hace cargo?’. Yo levanté la mano y me hice cargo del equipo, quedé inscrita en el registro y lo mantuve en segunda, porque disputamos una final (una repesca) para ir a tercera división contra Santa Ana”, explicó.

“En esos momentos, la casa club se estaba deteriorando y allí había muchas cosas, trofeos de subcampeón y se estaban perdiendo. Se los estaban llevando. Me di a la tarea de recoger las fotos de los expresidentes y las hice llegar a la familia y entregué algunos trofeos también a familiares de jugadores. Pero yo dije, este trofeo es mío”.

Vea aquí la nota de octubre del 2022

Ella dijo que mantenía muy buena relación con don Héctor Trejos, hoy presidente del PFC, y le preguntamos si había ofrecido el trofeo a la institución.

“Con Héctor Trejos (presidente del PFC) tengo amistad, pero lo que yo digo es que son una empresa privada, el día de mañana se deshacen del equipo y el trofeo qué…, lo que ganen como PFC ellos lo guardarán, pero son cosas aparte".

“Amo a los dos equipos, pero primero está el Municipal Puntarenas, por eso yo lo guardo con toda mi alma. Si me promete que le van a dar un buen trato y que va a estar en un lugar donde nadie se lo robe, yo lo doy, porque este trofeo no es como los de ahora que ni pesan, este es de verdad.

“Viera lo que pesa. La placa ya no es legible y el salitre de la costa lo deteriora. Ya lo he mandado a arreglar”, reveló en octubre del 2022.

Esquela PFC por muerte de Agnes Mc Adam (Facebook PFC/Facebook PFC)

La Teja le consultó a don Héctor que si haría alguna gestión para que el trofeo pueda ser exhibido por el PFC, aun sabiendo que son equipos diferentes.

“Vamos a hablarlo. Pero como usted lo dice, es otro equipo”, nos dijo don Héctor Trejos.

Fue esposa de jugador

Doña Agnes fue esposa de José Antonio ‘Culito’ Mendoza, exjugador del Municipal Puntarenas, quien falleció el 9 de febrero del 2021. El hijo de ambos, José Mendoza, también fue jugador del PFC y de fútbol playa.

“El trofeo yo se lo he ofrecido a la Casa de la Cultura, a la Municipalidad, al Incoop, a la Casa Artesanía, pero siempre y cuando hagan una urna, algo bonito y sea expuesto al público, porque este fue el primero fuera de la Meseta Central que quedó campeón”, explicó.

Don Héctor trejos intentará que el trofeo pueda ser exhibido por el PFC. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Hoy, doña Agnes se fue, pero deja un legado que ninguna vitrina ha sabido honrar: haber rescatado, con sus manos y su corazón, el único título que tiene una provincia entera.

En una vitrina quizás no, pero en la historia del Puerto, ese trofeo lleva su nombre.