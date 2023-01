Puntarenas explotó: Henry Duarte está como agua pa’ chocolate por bronca

El director deportivo de Puntarenas FC, Henry Duarte, no está nada contento con el show que se mandaron este fin de semana el técnico Alexander Vargas y el presidente del club, Héctor Trejos.

Ambos se tiraron de lo lindo y se culpan del desastre que en la actualidad vive el equipo con apenas dos puntos de doce disputados y luego de una dolorosa derrota en el Lito Pérez contra Pérez Zeledón.

Henry Duarte no aprueba la actuación de Héctor Trejos y de Alexander Vargas.

Trejos dijo, el fin de semana, que si por él fuera, Vargas ya no sería el técnico, mientras que Vargas expresó que el presidente tira y esconde la mano, entre otras cosas.

La Teja habló con Duarte.

- ¿Ese fuego cruzado entre Vargas y Trejos afecta el rendimiento de los jugadores?

Afecta a toda la institución, no son los objetivos que nos hemos trazado, no es secreto que los administradores, los dueños son muy ecuánimes, tranquilos, son personas de diálogo. No puede ser que dos personas tan importantes del trabajo, como el presidente y el director técnico, se hagan ese tipo de acusaciones, eso no está bien, hay que analizarlo y honestamente tenemos que sentar responsabilidades, no me gusta lo que pasó, no lo apruebo. Esas cosas se ven a lo interno, en la casa y eso muestra una debilidad, las cosas no son así, los dueños son personas muy abiertas al diálogo. En mi caso tengo que hablar con Alex porque eso no va.

Henry Duarte hablará con Alexander Vargas aunque ya le hizo ver que no le gustó ni un poquito lo que dijo. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Los dueños hablarían con don Héctor, entonces?

No lo acepto de ninguna de las dos partes, no se puede, se tiene que ver a lo interno, eso no puede ser, es algo que no va, creo que por más que uno no quiera, o está en contra de algo, no lo externa. De Alex no me pareció la manera de como se refirió públicamente, el tema es que no apruebo a ninguno de los dos. El asunto afecta la tranquilidad y credibilidad de la institución. En algún momento se pierde, ¿quién dice que no se puede perder de local? pero no es para ese tipo de comentarios, sobre todo hacerlo público. Repito, no estoy de acuerdo con ninguno.

- ¿Usted cree que el Puerto tiene material humano para salir adelante?

Claro, hubo atenuantes, pero vamos a tener el material humano, vuelven algunos lesionados, hay mucha capacidad, no es para volverse loco, eso es algo entre ellos.

Héctor Trejos fue el primero en lanzar fuego contra Alexander Vargas. (Facebook Puntarenas FC)

- ¿Puede haber despidos?

Es una decisión que se toma de forma colegiada, con Felipe, con Raymond (Medina, los dueños). Es que eso no va con la institución, a Alexander se lo dije. A mí me da pena, porque esas cosas deben resolverse a lo interno.

-Ese fuego cruzado se vio mal ante la afición y los mismos medios, ¿usted pediría una disculpa?

Cuando a una institución la pones en riesgo, hay que disculparse, es de seres humanos.