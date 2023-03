Puntarenas FC le da el timón del barco a Wálter Centeno para que lo enderece

Desde que llegó al club, se le ha visto mucho en la gradería haciendo apuntes para corregir ciertos detalles. (Juan Diego Villarreal)

Desde hace varias semanas el Puntarenas FC empezó a modificar su pilares para mantenerse en primera división por muchos años y para eso la junta directiva confió en Walter Centeno, para que le de un mejor rumbo al barco desde la dirección deportiva.

Paté dio una entrevista al programa 120 minutos la mañana de este jueves y ahí contó cómo hará de las suyas para que el club sea el semillero del fútbol nacional los próximos años, por eso no se extrañe si en los próximos meses lo ve más en una cancha viendo nuevas fichas, que en un escritorio.

“Me gusta ser sincero, por dicha solo me toca cancha, tal vez no soy el típico gerente deportivo donde está metido solo en lo administrativo, eso no es lo mio, la verdad yo fui muy claro con ellos”, apuntó.

Entre las primeras cosas que hará es acomodar las divisiones menores, adelantó que aceptó la recomendación del cuerpo técnico del primer equipo masculino para no cumplir con la regla sub-20, ya que no quieren cometer el error de mandar jóvenes a la boca del lobo solo por cumplir.

Paté tiene claro que el estilo de vida del puntarenense es diferente al que vive en las zonas urbanas, el chuchequero desde la infancia tiene más espacio para mejenguear y eso lo aprovechará para escoger a sus próximas joyas.

“Hay que hacer una visoria y debemos ponerlos a jugar, después de ahí sale por ojo, escoger y también educar a los entrenadores. Creo que uno de los problemas más graves del fútbol en Costa Rica es la formación, ya que todo el mundo se brinca esta etapa, todos quieren llegar a la primera división y ser campeón sin tener bases”, argumentó.

Es por eso que ya tiene en planes ir a varios lugares para hacer sus visorias, como en Cóbano y la zona sur.

También tendrá pronto una reunión con los entrenadores de ligas menores, para que ellos vayan acorde a la línea de trabajo que aplicará, como que no están obligados a ganar torneos, sino a hacer una formación óptima de jugadores, porque será más rentable para el negocio del fútbol.

“Si vas a poner a alguien, es porque tiene talento y es un prospecto para que esté en los equipos grandes o la selección”, enfatizó.

Implementará un manual para darle forma a los proximos fichajes, para que sean más analiticos y menos emocionales en la cancha.

“Hay que cortar lo emocional, hay que educar al jugador y decirle que así se juega, de esa manera, no importa si ganamos o perdemos”, comentó.

Otra de las decisiones que tomó es respaldar el trabajo de Geiner Segura, no importa en qué posición termine en el torneo, Paté dice que el Fantasma seguirá en el club para la próxima temporada.

Era el indicado

En la entrevista también estuvo la presidenta del club, Silvia Bolaños, quien contó que tras una llamada telefónica y escuchar su forma de entender el fútbol, bastaron dos reuniones para saber que Wálter debía dirigir el barco.

Además, explicó por qué era la persona indicada para la junta directiva.

“Tener el complemento de Wálter Centeno en la parte deportiva me parece que orienta no solo la gestión que estoy haciendo, sino que también le da impulso a lo que estoy haciendo desde la parte deportiva”, describió.

Bolaños indicó que Wálter tiene carta blanca para tomar decisiones en el manejo del club desde la parte deportiva, incluso determinará cuál será el nuevo rol de Henry Duarte dentro de la organización.