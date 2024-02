Puntarenas FC tiene a un clon de Luka Modric que fue formado por Alexandre Guimaraes y Jorge Luis Pinto

Santiago Cantillo juega con el Puntarenas FC. En Colombia fue dirigido por Jorge Luis Pinto y Alexandre Guimaraes. Foto: Sergio Alvarado

Santiago Cantillo tiene 23 años, es colombiano, juega en el medio del campo y llegó al Puntarenas FC para este semestre, pero desde que puso un pie en el Puerto llamó la atención por su singular historia.

Al llegar a la provincia, muchos lo vacilaron por el parecido físico con Luka Modric, volante croata del Real Madrid, pero lo realmente curioso, es que aunque su paso por el fútbol cafetero no fue muy largo, le bastó para ser dirigido por dos técnicos que dejaron su marca en la Selección de Costa Rica.

Cantillo pasó por las manos de Alexandre Guimaraes y Jorge Luis Pinto, con quienes a pesar de estar poquito tiempo le sirvió para conocer su visión de fútbol y tomar buenos consejos de ambos.

De hecho, Guima le dio el visto bueno cuando los chuchequeros le preguntaron por él para traerlo al país, según contó en entrevista con La Teja.

¿Cómo se da la oportunidad de venir al fútbol de Costa Rica?

Yo terminé contrato en Colombia en el equipo donde estaba (Tigres FC) y, casualmente, recibí un mensaje de Roberto Wong. Me cuenta del interés que hay del equipo hacía mí, todo se da primero por el profesor Guimaraes, a quien le agradezco mucho porque da una buena recomendación y fue el impulso para la contratación.

¿Cómo fue que conoció a Guimaraes?

Yo estuve en América de Cali (exequipo de Guima en Colombia) en el segundo semestre del 2022, allí fui dirigido por él aunque, lamentablemente, no pude jugar por una sanción que estaba cumpliendo el club en ese momento por lo que no lo dejaban inscribir nuevos jugadores, pero igual él me dio la oportunidad de estar con el grupo, de trabajar con ellos.

¿Qué recuerdos tiene de Guima?

El profesor Alexandre es recordadísimo en Colombia por el título que le da a América de Calí. Como persona es excelente, un gran ser humano, le agradezco muchísimo que me dio una oportunidad, me compartió su conocimiento futbolístico, le agradezco mucho a Dios por poner esa clase de persona en mi camino y carrera. Yo estaba con lo que acá llaman Alto Rendimiento del América de Cali y él me subió al primer equipo.

Alexandre Guimaraes y Jorge Luis Pinto son los maestros de Santiago Cantillo. Fotografía: Archivo GN

Sus ligas menores fueron en Millonarios de Colombia, ¿Allí es donde conoce a Pinto?

Sí, yo estuve en las ligas menores como de los 15 a los 20 años. Yo ascendí al equipo profesional a los 17 años. Fue el profesor Pinto el que me asciende, y fue el primer técnico que tuve como profesional. Me considero muy afortunado de sacar la experiencia de esos dos grandes entrenadores que sé que acá quieren mucho.

¿Cómo fue su experiencia con Pinto? Acá en Costa Rica hay dos bandos de los jugadores que han trabajado con él, algunos lo alaban a otros no les gustan sus métodos. ¿En cuál está usted?

Es una persona de carácter fuerte, pero es un gran maestro, tiene demasiado conocimiento; muchos hablan de su disciplina o del trato con él, pero yo, en lo personal, hablo desde mi punto de vista, soy muy profesional, entonces nunca tuve problemas, me da igual sus restricciones o lo que exigía.

Es un técnico que me enseñó mucho, me enseñó a marcar, la intensidad, ciertos movimientos dentro del terreno de juego. Yo jugué siempre como interior y él fue el primero que me puso a la banda, centralizando ciertos movimientos hacia adentro. La verdad le aprendí mucho y estoy muy agradecido con él por darme esa oportunidad que para mí fue inesperada, pues tenía solo 17 años y fui el único de mi categoría que ascendió; entonces, se la jugó tuvo la valentía y atrevimiento de subirme en medio de muchos jugadores de experiencia.