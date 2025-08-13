Puntarenas FC toma difícil decisión para enfrentar a Alajuelense

Puntarenas FC toma una difícil decisión, de cara a los partidos contra Alajuelense y Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El torneo nacional vuelve este viernes 15 de agosto y en Puntarenas FC tomaron una difícil, pero necesaria decisión, de cara al juego contra Alajuelense.

Los chuchequeros enfrentarán a los manudos, este sábado 16, a las 6 de la tarde. La mejenga estaba programada para que se jugara en el estadio Lito Pérez, pero la dirigencia naranja tuvo que cambiar de sede y el partido se jugará en el Ernesto Rohrmoser.

“El cambio de la sede del juego entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense se debe a la solicitud presentada por el club porteño, al no poder contar con el VAR ni transmisión televisiva.

“Dicha petición fue vista y aprobada por el Comité de Competición en sesión ordinaria este martes.

“Adicionalmente, y con base en la documentación presentada por Puntarenas FC, se programa el resto de las jornadas en las cuales son casa, en su estadio alterno, hasta que no puedan presentar la documentación necesaria que respalde que pueden utilizar su estadio sede, incluyendo, transmisión y VAR”, informó la Unafut este miércoles.

Los porteños dejarán de usar el estadio Lito Pérez. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Días claves

Los porteños tendrán días claves en el campeonato nacional.

El 20 de agosto enfrentarán a Escorpiones, por el torneo de Copa, en hora por definirse.

El sábado 23 de agosto recibirán a Liberia, a las 5 de la tarde. Para la fecha 6 visitarán el estadio Fello Meza para jugar contra Cartaginés, a las 11 a. m.

En la jornada 7 recibirán al Saprissa, el miércoles 10 de setiembre, a las 7 p.m.