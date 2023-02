Puntarenas FC tomó la decisión que se veía venir

Alexander Vargas quedó fuera del Puntarenas FC luego de siete meses de trabajo. (Rafael Pacheco Granados)

La derrota del Puntarenas FC ante el Sporting agitó la decisión que se veía venir en el cuadro chuchequero, el despido del técnico Alexander Vargas.

“Le agradecemos al técnico Alexander Vargas la entrega, compromiso y dedicación mostrada mientras estuvo al mando del PFC. Sabemos que siempre será un porteño más y que su corazón quedará teñido de naranja.

“¡Muchos éxitos en sus futuros proyectos profe!”, informó el club.

A diferencia del torneo pasado, en donde el club llegó a las semifinales del torneo de Apertura, en esta oportunidad, el rendimiento del cuadro naranja estuvo acompañado de malos resultados.

En el Clausura únicamente dos victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Luego de sumar tres derrotas y un empate en el inicio del Clausura 2023, la dirigencia porteña ya no aguantó más y decidió cortarle el rabo a su entrenador quien llegó al club en julio del 2022, con quien ya no tenía una buena relación además en lo personal.

Antes del partido contra Pérez Zeledón, el 29 de enero pasado, el expresidente Héctor Trejos dijo a Tigo Sports que si por él fuera, habría hecho el cambio antes, pero respetaba la decisión de su gerente deportivo, Henry Duarte, sin embargo, si se daba una derrota más, se podían tomar las decisiones que llegaron.

Estalla bronca en Puntarenas entre técnico y presidente: “No sé si fue que la agarró contra mí o qué”

Por su lado, Vargas acusó que Trejos generó muy mal ambiente a nivel de club, que no confiaba en su trabajo, lo que complicó mucho las cosas en términos generales.

“Todas las malas vibras que he tenido que comerme, se lo digo sinceramente, han sido en mucha parte por él. Me dijo en una reunión que el torneo pasado a mí no me ha avalado, ni clasificar ni llevar el equipo ahí, pero bueno, él es el presidente. He tenido que aguantarme muchas cosas, todas esas vibras que hipócritamente hemos tenido en el equipo han hecho mella”, dijo.