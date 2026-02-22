Deportes

Puntarenas logró dramática victoria en el cierre del juego ante Sporting

Puntarenas derrotó 1-2 a Sporting con un tanto en la agonía del encuentro

Por Eduardo Rodríguez

Puntarenas se metió en la lucha por los puestos altos de la tabla de clasificación, gracias a un tanto en la agonía del encuentro en el que la lluvia tuvo protagonismo.

Con esta victoria bajó de la nube a un Sporting que venía de ganarle al campeón en Alajuela, pero ese impulso se frenó rápido, ya que los naranjas le dieron un duro golpe de realidad a los pupilos de Andrés Carevic.

Puntarenas mostró sus intenciones en el primer minuto del compromiso cuando Ulises Segura puso a prueba a Leonel Moreira con un tremendo disparo que el arquero aurinegro tapó para evitar la caída de su arco.

Puntarenas visitó el nuevo estadio de Sporting este sábado
Puntarenas visitó el nuevo estadio de Sporting este sábado (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

Los naranjas mantuvieron la iniciativa y de nuevo Moreira, a los 35 minutos, volvió a ahogar el grito de gol para los visitantes.

De tanto insistir, al Puerto le llegó su premio, a los 40 minutos. La esférica quedó suelta y, tras una falta dentro del área contra el chuchequero Krisler Villalobos. El silbatero no tuvo duda alguna y señaló un penal que fue incluso revisado por el VAR, pero no había marcha atrás; la falta dentro del área era clara.

Ulises Segura fue el encargado de ejecutar la pena máxima y, aunque Moreira estuvo cerca de detenerlo, la bola lo superó y se abrió el marcador a favor de los del Pacífico.

Ulises Segura anotó de penal a favor de Puntarenas
Ulises Segura anotó de penal a favor de Puntarenas (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

En el complemento, Puntarenas, por intermedio de Ignacio Quesada, tuvo para sentenciar el compromiso, apenas reinició, pero lo desaprovechó, algo que le otorgó vida a los albinegros.

Carevic y sus pupilos se volcaron al ataque, pero pasaron los minutos y la igualdad no llegó hasta que Mayron George, a los 80 minutos, con un potente disparo al primer poste, venció a Adonis Pineda y puso el 1-1.

Cuando todo parecía que acabaría en un empate a uno, Raheem Cole se encontró en una acción solo frente a Moreira para poner el 1-2 sobre el minuto 90 y con eso los tres puntos se fueron para el Puerto.

