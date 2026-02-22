Puntarenas logró dramática victoria en el cierre del juego ante Sporting

Puntarenas se metió en la lucha por los puestos altos de la tabla de clasificación, gracias a un tanto en la agonía del encuentro en el que la lluvia tuvo protagonismo.

Con esta victoria bajó de la nube a un Sporting que venía de ganarle al campeón en Alajuela, pero ese impulso se frenó rápido, ya que los naranjas le dieron un duro golpe de realidad a los pupilos de Andrés Carevic.

Puntarenas mostró sus intenciones en el primer minuto del compromiso cuando Ulises Segura puso a prueba a Leonel Moreira con un tremendo disparo que el arquero aurinegro tapó para evitar la caída de su arco.

Puntarenas visitó el nuevo estadio de Sporting este sábado (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

Los naranjas mantuvieron la iniciativa y de nuevo Moreira, a los 35 minutos, volvió a ahogar el grito de gol para los visitantes.

De tanto insistir, al Puerto le llegó su premio, a los 40 minutos. La esférica quedó suelta y, tras una falta dentro del área contra el chuchequero Krisler Villalobos. El silbatero no tuvo duda alguna y señaló un penal que fue incluso revisado por el VAR, pero no había marcha atrás; la falta dentro del área era clara.

Ulises Segura fue el encargado de ejecutar la pena máxima y, aunque Moreira estuvo cerca de detenerlo, la bola lo superó y se abrió el marcador a favor de los del Pacífico.

Ulises Segura anotó de penal a favor de Puntarenas (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

En el complemento, Puntarenas, por intermedio de Ignacio Quesada, tuvo para sentenciar el compromiso, apenas reinició, pero lo desaprovechó, algo que le otorgó vida a los albinegros.

Carevic y sus pupilos se volcaron al ataque, pero pasaron los minutos y la igualdad no llegó hasta que Mayron George, a los 80 minutos, con un potente disparo al primer poste, venció a Adonis Pineda y puso el 1-1.

Cuando todo parecía que acabaría en un empate a uno, Raheem Cole se encontró en una acción solo frente a Moreira para poner el 1-2 sobre el minuto 90 y con eso los tres puntos se fueron para el Puerto.