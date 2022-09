Puntarenas se queda sin dos piezas fundamentales para recibir a Alajuelense

El técnico de Puntarenas, Alexander Vargas deberá hacer ajustes en su once titular para recibir a Alajuelense. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Puntarenas recibirá a Alajuelense este viernes a las 8 de la noche, en el estadio Lito Pérez y su técnico, Alexander Vargas reconoció que tendrá bajas sensibles ante los rojinegros, aunque confía en el plantel que tiene para sacar la victoria ante los erizos.

Para este encuentro, los tiburones no contarán con el mediocampista Yoserth Hernández, quien fue operado del hombro derecho ni con el arquero Guido Jiménez, quien estará fuera por acumulación de tarjetas amarillas.

Volante porteño Yoserth Hernández deberá ser operado

Ambos equipos no la pasaron bien la semana anterior. El Puerto empató ante el Sporting y la Liga perdió el sábado contra Saprissa, en el clásico nacional.

“Hemos hablado de que los detalles serán importantísimos, no solo en lo individual, tiene que ver con el dormir bien, alimentarse como debe ser. Sé que Yoserth es un jugador importante como todos los demás y que ha sido determinante, pero tengo jugadores que están esperando una oportunidad”, dijo.

En el caso de la portería, Vargas manifestó que aún tiene tiempo para ver si le da minutos a Randall Aguinaga o Guillermo Barrera.

“Hay que respetar a los porteros que están esperando oportunidad, todavía queda un día, tengo que escoger al portero, la baja de Guido es sensible, pero confío en los dos porteros y espero que todo sea para bien del equipo”, añadió.

No hay crisis

El entrenador naranja fue claro en que no hay una crisis dentro del equipo chuchequero.

“Siempre soy defensor del jugador y han pasado cosas a lo interno, pero ¿quién no ha pasado cosas? Cuando hablo de cosas que se hablan a lo interno, puede ser de la parte táctica, se puede cambiar la estrategia, créame que hay un desgaste físico y mental con la presión que la gente ha querido meter.

“Nosotros no somos robots, también fallamos en muchas cosas, como en la toma de decisiones. El equipo está bien, no voy a sacar un problema donde no existe y si lo hubiera lo digo, porque hasta en las mejores familias existen”, recalcó.