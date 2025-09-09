Puntarenas vs Saprissa: ¿Podrán entrar aficionados al estadio Lito Pérez?

Puntarenas FC recibe este miércoles al Deportivo Saprissa, en la continuación de la jornada 7 con una gran incertidumbre: ¿podrá ingresar gente al estadio?

El Lito Pérez ya albergó un partido de primera división en este torneo, pero fue a puerta cerrada y no le fue nada bien, perdió 3 a 0 ante el líder Liberia.

El Puerto no ha podido jugar en casa con público desde el 15 de abril de este año, cuando, precisamente, recibió a Saprissa y perdió 2 a 1.

Hace falta el público porteño en las gradas del Lito Pérez. (Juan Villarreal/Juan Villarreal)

El Ministerio de Salud no le ha otorgado permisos, alegando que falta documentación. Los porteños ya entregaron los papeles y en estos momentos se están dando una serie de negociaciones entre la Municipalidad de Puntarenas (dueña del estadio), el club y el Ministerio de Salud para que autoricen el ingreso de aficionados para el juego de este miércoles, programado a las 8 de la noche en el Lito Pérez.

Algunos allegados al club nos han dicho que el estadio abrirá; eso sí, con capacidad reducida, entre 1.500 y 2 mil personas, pero aún no ha salido humo blanco de la reunión.

En todo caso, si usted es chuchequero o morado, esté listo, porque en cualquier momento podrían dar el aviso de si se permitirá o no la presencia de público en las gradas del reducto puntarenense.